Sandman: Origem da rivalidade de Sonho e Desejo tem relação com Lanterna Verde

Sonho e Desejo, irmãos em “Sandman”, são apresentados na série da Netflix como rivais. Contudo, Neil Gaiman deu uma explicação para isso e contou que eles já foram melhores amigos em outro momento de suas existências.

Sandman, a HQ, foi finalizada em 1996, mas o roteirista ainda criou diversas outras histórias dentro do mesmo universo posteriormente. Uma delas foi a graphic novel “Noites sem Fim”, um spin-off publicado em 2003, que, em um de seus capítulos, conta a origem dessa cizânia.

ATENÇÃO: A PARTIR DESTE PONTO, CONTÉM SPOILERS RELACIONADOS AO FUTURO DA SÉRIE.

Tudo começa com Killalla, uma integrante da raça ancestral aos criadores dos Lanternas Verdes. Ela é de Oa, planeta onde foram criados os anéis que controlam a Luminescência, uma energia moldada pela força de vontade.

A história mostra Morpheus e Killalla como um casal na aurora dos tempos. O governante do Sonhar está tão feliz que decide reunir sua família e entidades cósmicas de todas as partes do universo para apresentar a amada.

Trecho de "Sandman: Noites sem Fim" (Foto: Reprodução/Panini)

“Destino raramente deixa seu jardim. Mas Desejo já esta aqui! Minha amada, você deve conhecer Desejo. É quem mais estimo entre meus irmãos, se isto for possível. Tão alegre e gentil”, aponta uma fala de Morpheus.

Ele se sente extremamente grato a Desejo, considerando que esta paixão seria sua responsabilidade. Enquanto Killalla conhece os convidados da festa, ela acaba se deparando com Sto-Oa. Ela descobre que ele é a manifestação da luz de Oa, seu planeta - não apenas um deus, mas a própria estrela em si.

Desejo acompanha de longe esse encontro e acaba tendo a ideia de dar uma remexida nessa história, criando um triângulo amoroso entre Morpheus, Killalla e Sto-Oa.

Quando Sonho descobre o que aconteceu, se revolta. “Não somos mais amigos, eu e você, ente de minha família. Não mais”, decreta ele.

“Foi uma brincadeira. Ele não tem senso de humor?”, comenta Desejo com Destruição. Contudo, como é possível perceber na primeira temporada de “Sandman”, Morpheus pode demorar milênios para perdoar: Nada, outra amante de Morpheus, foi presa no Inferno após desagradar o Senhor dos Sonhos.

