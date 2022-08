Sandman: Ator não conseguia enxergar durante as gravações por conta do figurino

Um dos principais antagonistas da primeira temporada de “Sandman” é Coríntio, um pesadelo criado por Morpheus, o Sonho. Com um visual peculiar, ele foi retratado de forma bem fiel às HQs - e isso foi um problema para Boyd Holbrook, ator que interpreta o personagem.

Holbrook revelou seu figurino se tornou um desafio durante as gravações, pois os singulares óculos escuros do vilão não permitia que ele conseguisse enxergar.

“Quando eu coloquei os óculos pela primeira vez – vale lembrar que estávamos filmando durante a pandemia – eu terminava minha cena e não conseguia estar perto de ninguém para tirá-los. Então, eles estavam escuros como breu, e eu me lembro de me imaginar correndo no primeiro dia no set, tropeçando em móveis, e outras coisas”, contou o ator, em entrevista a revista Men’s Health.

Contudo, isso acabou o ajudando a compor toda a expressão corporal e facial do vilão. Sem visão - e sem poder transmitir nenhum tipo de emoção através do olhar - Holbrook precisou se valer de outros recursos para entregar o que era necessário em cena.

“Tornou-se, realmente, como uma máscara que você poderia colocar. Há uma sensação real de poder por trás disso. Quase como um escudo. Quase me deu a oportunidade ou o rito de passagem para apenas me comportar, no entanto. Isso me deu autoridade”, afirmou.

Coríntio é um dos principais pesadelos do universo de Sandman. Quando Morpheu é preso, ele foge para o mundo desperto e se torna um serial killer, sendo sua marca característica arrancar os olhos de suas vítimas. Ele utiliza óculos escuros para disfarçar seu traço mais aterrorizante: em sua cavidade ocular estão dentes, substituindo seus olhos.

