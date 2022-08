Relatório do FBI diz que Alec Baldwin puxou gatilho do revólver que matou diretora

O FBI divulgou o primeiro relatório sobre a morte acidental da diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do filme ‘Rust’, em outubro do ano passado.

O relatório concluiu que o ator Alec Baldwin puxou o gatilho da arma que matou a diretora, apesar dele ter afirmado em entrevista que a arma disparou sozinha. A arma era um item cenográfico do filme e não deveria estar carregada com munição real e Baldwin ficou bastante abatido com o acidente e a morte da colega de trabalho.

“Bem, o gatilho não foi puxado. Eu não puxei o gatilho. Nunca apontaria a arma para alguém e puxaria o gatilho. Nunca”, disse Baldwin em entrevista à rede norte-americana ABC.

De acordo com o relatório apresentado pelos agentes do FBI, a perícia mostra que a arma não teria como ser disparada sem o acionamento do mecanismo, e como Baldwin estava com ela nas mãos no momento do disparo, conclui-se que ele teria acionado o gatilho.

LEIA TAMBÉM: Sandman: Origem da rivalidade de Sonho e Desejo tem relação com Lanterna Verde

Outro fato que chamou a atenção das investigações foi que uma integrante da equipe de filmagem afirmou que o roteiro de ensaio daquele dia não previa um disparo da arma que o ator usava nas filmagens.

Com base nesse relatório, a polícia deverá enviar todo o material e a conclusão da investigação para a promotoria, que vai determinar se fará alguma acusação formal contra o ator Alec Baldwin e responsáveis pelo filme.

Enquanto isso, o ator enfrenta outros processos movidos por envolvidos, particularmente pela família de Hutchins, que acusa Baldwin e a armeira Hannah Gutierrez-Reed, em última instância a responsável pela verificação da arma do set, por homicídio culposo.

Pode interessar ainda: