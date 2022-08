Príncipe Charles revela que não se parece em nada ao seu personagem em ‘The Crown’

Enquanto os fãs de ‘The Crown’ estão em contagem regressiva para a estreia da quinta temporada, que está agendada para novembro na Netflix, há uma nova relevação sobre como os membros da realeza vêem a série dramática histórica do serviço de streaming.

Em uma conversa com políticos escoceses, o príncipe Charles teria dito que seu personagem em ‘The Crown’ não estaria “nem perto” do que realmente aconteceu. A informação teria sido revelada quando o futuro rei do Reino Unido participou da abertura estadual do Parlamento escocês em outubro do ano passado.

O político do partido trabalhista Anas Sarwar revelou o que o príncipe Charles falou durante um evento em Edinburgh Fringe este mês, conforme informação do The Daily Mail.

Anas Sarwar disse que Charles se aproximou de um grupo de políticos, no qual estava, e disse “Olá, prazer em conhecer todos vocês. Não estou nem perto de como eles me retratam na Netflix”.

Como sabemos, o príncipe Charles foi interpretado na terceira e quarta temporadas pelo ator Josh O’Connor. Esta temporada enfrentou algumas críticas de especialistas em realeza, que questionaram a forma como alguns fatos foram retratados na série.

Um deles é que ‘The Crown’ sugere que o caso entre Charles e Camilla continuou ao longo de seu casamento com Diana. Na época, diversos especialistas em realeza foram enfáticos em dizer que Charles praticamente não teve contato com Camilla nos primeiros cinco anos de seu casamento em 1981.

Sobre a quinta temporada

Sabemos que a quinta temporada de ‘The Crown’ cobrirá os acontecimentos dos anos 1990, incluindo a morte trágica da princesa Diana em um acidente de carro em Paris, no ano de 1997.

Dentre as caras novas do elenco, teremos Imelda Staunton como Rainha Elizabeth II, Jonathan Pryce como Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, Lesley Manville como Princesa Margaret, Dominic West como Príncipe Charles.