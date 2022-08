Paulo Vieira revela ‘instruções’ da mãe e arranca gargalhadas de Ana Maria Braga: ‘Não come os biscoitinhos de uma vez’

O humorista Paulo Vieira foi o convidado desta terça-feira (16) do “Mais Você”, da TV Globo, e logo que sentou à mesa do tradicional café da manhã já arrancou gargalhadas de Ana Maria Braga.

O comediante disse que nunca ficou tão nervoso para participar de um programa e contou que estava sofrendo “pressão” da família. Pediu para reproduzir ao vivo a mensagem enviada por Dona Conceição, sua mãe, com algumas “instruções” de como se comportar no matinal.

“Oi, Paulo. Deus te abençoe. Você vai tomar café com a Ana Maria, né? Pois é. Vê se não come os biscoitinhos tudo de uma vez, conversa um pouco, porque senão você vai zerar a mesa e ela vai ficar falando sozinha”, disse ela na gravação de celular, arrancando gargalhadas da loira. “Bebe um leite. Vai dando mordidinha pequena. Não é pra enfiar o biscoito tudo na boca igual gente mal educada, não”, completou o áudio.

Assista:

“A senhora alimentou ele bem, né? Fica sossegada, porque esse moleque aqui pode fazer o que quiser. Se quiser levar a mesa toda embora”, disse Ana Maria, visivelmente animada por ter Paulo Vieira como seu convidado.

Trajetória e planos

O papo seguiu divertido, lembrando a trajetória do humorista até sua entrada na TV Globo. Hoje aos 29 anos, Paulo contou que começou a fazer teatro aos 9. “Eu fazia árvore, pedra, galho, eu fazia de tudo”, explicou.

Entre as imagens mostradas, Ana Maria destacou a vitória do comediante no quadro “Batalha do Lip Sync”, no “Domingão com Huck”, em que ele se transformou em Elsa, da animação “Frozen”. A loira quis, então, saber sobre a motivação para vencer o quadro.

“Eu tô chegando agora na televisão, então tem uma coisa que tento sempre, sempre que me dão uma responsabilidade, tento fazer como se minha vida dependesse daquilo. Vou com gana, energia. Quero ser conhecido na casa como alguém que cumpre as demandas. Na casa e na vida”, explicou Paulo.

Ana Maria ainda o questionou sobre o que ele “quer ser quando crescer”, enquanto ele ainda degustava seu café da manhã. “Eu quero ser alguém que não bota coisa na boca quando alguém vem falar comigo”, brincou.

Em seguida, Paulo Vieira respondeu com seriedade: “Eu quero ser relevante. Quero fazer a diferença, quero ser relevante para as pessoas, minha comunidade, minha família, para o Brasil. Quero construir coisas, dizer coisas. Quero poder ser importante, inspirar pessoas, quero dizer coisas além do que meu trabalho implica”.