‘Pantanal’: Paula Barbosa comenta reencontro entre Zefa e Maria Bruaca e torce pela amizade da dupla

A atriz Paula Barbosa, que dá vida a Zefa, na novela “Pantanal”, participou do programa “Encontro” na manhã desta terça-feira (16). Ela falou sobre o sucesso de sua personagem e do reencontro entre ela e Maria Bruca (Isabel Teixeira), depois que deixou a casa de Tenório (Murilo Benício).

“No fundo, as duas se gostam muito, vai ser bem legal. Torço para que fique tudo bem. No fundo, a Zefa tinha muita preocupação com ela, tinha medo da reação do Tenório. A Zefa nunca saiu do Pantanal, perdeu a mãe cedo, depois o pai. Ela se apega aos ensinamentos cristãos como caminho de vida. De repente, ela vê aquilo tudo e acaba se tornando cúmplice sem querer, mas fala o que é certo e o que é errado”, afirmou.

Paula também falou sobre o amor entre Zefa e Tadeu (José Loreto), que não quer assumir o relacionamento.

“Tudo o que ela quer é casar. Ela tem muito medo de ficar com ele e engravidar, mas tem desejo. E o Tadeu colocou na cabeça que não quer casar”, destacou a atriz.

Tadeu não quer assumir relacionamento, ao contrário de Zefa (João Miguel Júnior/Globo)

Emoção em fazer parte do remake

Paula Barbosa é neta de Benedito Ruy Barbosa, criador da novela, e falou da emoção em fazer parte do remake da trama. Além disso, ela tem o prazer de atuar ao lado do primo, Bruno Luperi, o autor da versão mais recente.

“Costumo dizer que não dá pra explicar em palavras, só sentir. 30 anos depois eu e Bruno podendo recontar essa história. A gente cresceu, viveu isso. Tenho lembranças da família sentada vendo a novela. Meu avô a vida inteira contou histórias com o Pantanal como cenário”, disse a atriz.

