Diretor do documentário sobre Lady Di estaria interessado na história de Meghan e Harry

O novo documentário sobre a vida e a morte da princesa Diana, ‘The Princess’, usa imagens de áudio e vídeo de arquivo da princesa Diana, mostrando sua ascensão à fama e morte prematura. Inicialmente a produção foi agendada para estreia no dia 13 de agosto, 25 anos após a morte da princesa do povo, como ficou conhecida.

O diretor do documentário, Ed Perkins, revelou para a revista People de que estaria interessado em fazer um documentário sobre Meghan Markle e príncipe Harry com relação à vida deles como membros da realeza até a sua saída em 2020.

“Por um período de cerca de um mês ou dois, parecia que [Harry e Meghan] eram a única coisa que as pessoas estavam falando. Pouquíssimas pessoas estavam apáticas e isso me lembrou da resposta que eu estava vendo no arquivo de 25, 30 anos antes, onde, por toda a vida pública de Diana, estávamos dissecando tudo”, disse Perkins.

Como sabemos, Meghan Markle e o príncipe Harry se conheceram em 2016, noivaram em 2017 e se casaram em 2018. Em 2020, eles pediram o afastamento de seus deveres como membros da realeza britânica e se mudaram para os Estados Unidos, onde moram até hoje no estado da Califórnia.

“As pessoas tiveram opiniões fortemente polarizadas ao longo de sua vida e após sua morte, e foi interessante que houvesse uma espécie de conversa nacional semelhante acontecendo 25 anos depois”, continua o diretor do documentário falando comparando a história da princesa Diana com a do filho, o príncipe Harry, e sua esposa, Meghan Markle.

Sobre o documentário

Aparentemente, a HBO Max teria agendado a estreia do documentário ‘The Princess’ para o dia 13 de agosto mas, por algum motivo não informado, a produção não figura no catálogo brasileiro. A informação ainda não foi esclarecida pelo streaming e continuamos aguardando resposta até o fechamento deste texto.

O que sabemos é que em ‘The Princess’ somos apresentados à história de Diana é contada exclusivamente por meio de imagens de arquivo e comentários. Os produtores assistiram a 1.000 horas de imagens para reunir a narrativa, que explora o complexo relacionamento da princesa Diana com a mídia, desde os primeiros dias de seu romance com o príncipe Charles até o rompimento das manchetes e sua trágica morte há 25 anos.

A ideia do diretor foi contar a história de Diana como se fosse nos dias de hoje, proporcionando um ponto de vista diferente para o espectador à medida que os eventos se desenrolam quase em tempo real.

“Nós realmente tentamos, de boa fé, fazer um documentário sobre o que encontramos no arquivo e que achamos justo e equilibrado. Seria errado contar essa história sem falar sobre excessos da imprensa, os paparazzi que você vê seguindo Diana. É certo que falamos sobre isso - foi uma grande parte da história”, disse o diretor.

“Mas este filme não é sobre atribuir culpa. “E a história é mais complicada do que isso. A verdade é que nós, as pessoas, criamos demanda por artigos de jornal ou por fotos. Sim, este filme é ostensivamente sobre Diana, mas na verdade, a coisa realmente interessante para mim é o que faz Diana A história diz sobre todos nós? O que ela diz sobre nossa relação com a monarquia mais amplamente? O que ela diz sobre nossa relação com as celebridades? Acho que é importante ter um tipo de conversa adulta sobre nosso papel na história”, finalizou o diretor em entrevista à People.