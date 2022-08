‘The Witcher: Blood Origin’ sofre redução no número de episódios

A produção de ‘The Witcher: Blood Origin’ terminou suas gravações em julho de 2021. Foram seis episódios filmados na época e os atores voltaram ao set para refilmagens em abril deste ano. Até aqui o procedimento foi o esperado, principalmente em produções de grande orçamento.

O que ocorre é que se no processo de pós-produção foram detectadas falhas ou necessidades que não foram previstas na filmagem inicial, sempre há ajustes a serem feitos, levando a refilmagens.

Segundo o site Redanian Intelligence, no entanto, as refilmagens da pré-sequência de ‘The Witcher’ na verdade aconteceram por uma significativa revisão no enredo que reduziu a série de seis para quatro episódios.

Embora não tenha sido oficialmente revelado as mudanças na série, ao que parece, o primeiro e o último episódio permanecem próximos do plano original, enquanto o meio da temporada foi modificado.

O diretor Declan de Barra dirigiu o episódio 1, Alex Meenehan e Aaron Stewart-Ahn, o episódio 2. O episódio 3 foi dirigido por Tania Lotia e Kiersten Van Horne e o episódio 4 por Barra e Tasha Huo.

Sobre o que é ‘The Witcher: Blood Origin’

A história se passa 1200 anos antes da série original e narra a Conjunção de Esferas, evento que levou à sobreposição das dimensões de elfos, anões, humanos e monstros.

O programa, assim como sua série original, é baseado nos romances literários ‘The Witcher’, de Andrzej Sapkowski, uma série de nove livros publicados entre 1986 e 2013 na Polônia.

A grande revisão de filmagens da nova série nos faz crer que sua equipe de criação tem o objetivo de gerar mais conexão com a série original. Como Jaskier, o bardo e amigo de Geralt de Rívia, estará presente, a série pode revelar pequenas introduções do tempo atual, o que pode fazer com que os fãs entendam como a pré-sequência explica o estado presente do universo de ‘The Witcher’.