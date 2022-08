Pantanal: comitiva fantasma presta homenagem a Cláudio Marzo, o Zé Leôncio e Velho do Rio da versão original

Quem assistiu ao capítulo de sábado da novela Pantanal se deparou com uma cena em que uma comitiva fantasma cruza a fazenda de José Leôncio e tira o sono de todos da fazenda com o toque forte do berrante durante a noite.

A cena presta uma homenagem ao ator Cláudio Marzo, que na versão original fez o papel de Zé Leôncio e, depois, do Velho do Rio. O ator morreu em 2015, em função de um quadro grave de pneumonia.

Na cena, a personagem dele cruza a fazenda durante a madrugada acompanhado de mais dois cavaleiros. Ele para e saúda o Velho do Rio, interpretado por Osmar Prado, que por sua fez tira o chapéu e faz uma reverência aos cavaleiros por alguns momentos, e a comitiva fantasma segue viagem.

No outro dia, José Leôncio e seus peões buscam rastros da passagem da comitiva e, embora encontrem uma fogueira com brasa ainda quente, não acham marcas de cavalos, de pegadas humanas ou de qualquer outro animal, deixando todos de cabelos em pé.

Mas não foram apenas os personagens da novela que ficaram abismados com a passagem da ‘Comitiva Fantasma’ pela novela. Os telespectadores também ficaram emocionados com a homenagem a Cláudio Marzo.

Gente, o Claudio Marzo, da outra versão em Pantanal, aparecendo é a mensagem... da continuidade da vida!

E da arte!

Porque o AUTOR agora é NETO do autor original, então...

OS FILHOS

DOS FILHOS

DOS FILHOS

dos nossos filhos

Verão!! pic.twitter.com/4FInc4eFQi — Rosana Hermann (@rosana) August 14, 2022

“Que cena arrepiante e emocionante!!!!!!!! Cláudio Marzo eterno. O Veio do Rio de 1990 e o de 2022″, disse @brunomacielof. “Gente, o Cláudio Marzo, da outra versão em Pantanal, aparecendo é a mensagem...da continuidade da vida! E da arte! Porque o autor agora é neto do autor original, então...’ OS FILHOS DOS FILHOS DOS FILHOS dos nossos filhos Verão!!”, postou a colunista Rosana Hermann.

A Globo simplesmente pegou uma cena do Claudio Marzo em Desejo Proibido, usou de base e criou uma aparição dele em Pantanal de 2022 para homenagear o Marzo, que teve em Pantanal de 1990, o grande papel da sua vida. Surreal. Lindo. Incrível. Absolutamente emocionado. #Pantanal pic.twitter.com/2drqgZ4fPF — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) August 14, 2022

“A Globo simplesmente pegou uma cena do Claudio Marzo em Desejo Proibido, usou de base e criou uma aparição dele em Pantanal de 2022 para homenagear o Marzo, que teve em Pantanal de 1990, o grande papel da sua vida. Surreal. Lindo. Incrível. Absolutamente emocionado”, citou @bielvaquer.