Novo teaser de ‘Mulher-Hulk’ mostra outros personagens da Marvel

Com estreia agendada para 17 de agosto, a nova série da Marvel para a Disney Plus, ‘Mulher-Hulk’, já está gerando muitas expectativas nos fãs do MCU. Um novo teaser divulgado mostra a personagem-título da série junto aos demais personagens. Confira!

De acordo com os arquivos da Marvel, a Mulher-Hulk é a advogada Jennifer Walters que foi transformada em uma super-heroína graças ao seu primo Bruce Banner (Mark Ruffalo). “Ela reforça sua força sensacional com sua inteligência e confiança selvagens”, de acordo com o arquivo oficial.

A personagem foi criada por Stan Lee e pelo artista John Buscema e apareceu pela primeira vez nos quadrinhos ‘The Savage She-Hulk’, publicado em 1980.

Segundo a própria Marvel, Jennifer é uma “advogada malvada, que quebra tetos de vidro e muito mais”. Mas depois de ser baleada, uma transfusão de sangue de Bruce a transforma em um “monstro de raiva gigante e verde”.

A série mostra Jennifer enquanto ela vive sua complexa rotina de advogada, que por acaso é o Hulk. Como prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo), ela herda seus superpoderes irradiados após um acidente. Jennifer usa sua inteligência e seu trabalho como advogada, defendendo os direitos dos super-heróis na série.

No teaser vemos demais personagens do MCU (Marvel Cinematic Universe) como Wong (Benedict Wong), depois de aparecer em filmes anteriores, como ‘Vingadores: Guerra Infinta’ e ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’. Outro personagem que se junta à trama é Emil Blonsky ou o Abominável.

Fim da fase 4

‘Mulher-Hulk’ estreia antes de ‘Pantera Negra: Wakanda Forever’, que chega aos cinemas em 11 de novembro. Ambas as produções marcam o final da fase 4 do MCU.