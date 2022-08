Lucas Leto fala sobre futuro de Marcelo e Guta em ‘Pantanal’: ‘Finalmente vão poder viver esse amor’

O ator Lucas Leto, que dá vida a Marcelo, na novela “Pantanal”, participou do programa “Encontro” na manhã desta segunda-feira (15). Enquanto atendia telefonemas para a campanha “Criança Esperança”, ele falou do sucesso de seu personagem e do futuro da relação dele com Guta, interpretada por Julia Dalavia.

Ele comemorou o fato de Marcelo descobrir que não é filho de Tenório (Murílio Benício) e, assim, ficar liberado para viver o romance com a jovem, que até então pensava ser sua irmã.

“Finalmente, que sofrimento! Eu não aguentava mais. Eu falei: ‘pelo amor de Deus, deixa esse menino brincar, deixa ele ser feliz no amor, gente’”, disse o ator.

Agora, com tantas mudanças na trama da novela, ele acredita que Marcelo e Guta podem sim ter um futuro juntos. Lucas também falou sobre o impacto da notícia na vida familiar do personagem.

“Acho que agora ele vai se entendendo com a mãe, existe um passado, pois ele vivei a vida inteira pensando que o Tenório era o pai dele, e do nada descobre que não é. Então ele tem uma felicidade ali por ter certeza de que não é irmão da Guta, e finalmente vão poder viver esse amor, mas ao mesmo tempo ele vai refletir: ‘quem eu sou?’, ‘quem é o meu pai?’, ‘quem é essa pessoa’”, destacou Lucas.

Questionado por Manoel Soares se Marcelo já sabe quem é o seu pai, o ator respondeu: “Ele vai chegar lá. Eu não sei se será hoje, mas a Zuleica vai abrir [essa informação sobre o pai] para ele”, concluiu.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida pela extinta TV Manchete. Prevista para acabar no mês de outubro, a trama será substituída por “Travessia”, da autora Glória Perez.

