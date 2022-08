Jojo Todynho se revolta após marido receber cantada de seguidora: ‘Tá demais’

Jojo Todynho não se calou após abrir direct do Instagram do marido e se deparar com cantada de seguidora. A cantora usou suas redes sociais neste fim de semana e compartilhou o texto com seus seguidores, através dos stories no Instagram.

Enquanto a artista revela as mensagens, é possível enxergar os textos da seguidora reagindo às postagens de Lucas Souza, militar e marido de Jojo, chamando-o de “gostoso” e dizendo que gostaria de “cantar no seu microfone”.

“Tive que mandar um áudio, porque vou te falar, ‘tá’ demais. Vocês se respeitem. Você se respeite. Tem gente que não se respeita, e não é só essa não, é cada mensagem, o povo manda até foto pelada. Que coisa feia, isso é muito feio”, disse Jojo em sua rede social.

Jojo Todynho expõe mensagens indiscretas enviadas ao marido - 1 pic.twitter.com/b4MZVfNSvR — Só Mídias (@MidiasSo) August 13, 2022

Jojo Todynho manda recado para haters: “Quanto mais bate, mais eu cresço”

Em entrevista à jornalista Fábia Oliveira, do site Em Off, Jojo falou que o fato dela ter vencido na vida incomoda muita gente, mas isso não faz com que ela diminua seu ânimo para conquistar ainda mais.

Jojo Todynho adere ao "round glúteos", procedimento estético para deixar o bumbum mais durinho (Divulgação)

“Quanto mais bate, mais eu cresço. Eu acho que eu ter vencido na vida incomoda. No nosso país é difícil aceitar que alguém como eu está vencendo na vida. Mas quero informar que ‘tô' só começando”, disse a campeã do reality show ‘A Fazenda 12′.

A famosa possui quatro projetos em andamento na Globo, além de um novo trabalho musical. A funkeira tem ganhado cada vez mais visibilidade na mídia tradicional e nas redes.

Jojo também afirmou que sonha com uma carreira fora do Brasil. Em entrevista ao site Ana Maria, a cantora disse que a vida é uma caixinha de surpresas e tudo pode acontecer.

“Só Deus sabe. Eu já fiz algumas coisas fora do Brasil, mas tenho muita coisa para conquistar por aqui. Eu acredito que tudo chega para a gente na hora certa. Da nossa parte é ter maturidade para receber, crescer e manter”, revelou.