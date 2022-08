Investigadores franceses falam pela primeira vez sobre o acidente que matou Lady Di

Os detetives que investigaram a morte da princesa Diana, no trágico acidente ocorrido em 1997 em Paris, devem falar pela primeira vez publicamente sobre o assunto. De acordo com informações do The Sun, uma série documental vai ao ar no Channel 4, um canal de televisão britânico.

O documentário ‘Investigating Diana: Death In Paris’ é composto de quatro partes e se concentrará nas investigações sobre o acidente que matou a princesa, seu então namorado, o milionário Dodi Al Fayed, e o motorista do casal na noite do dia 31 de agosto de 1997.

De acordo com o The Telegraph, nenhum dos filhos de Diana, nem o príncipe Harry e nem o príncipe William, foi informado ou teve acesso a uma prévia do documentário.

‘Investigating Diana: Death In Paris’ também vai ao ar no Discovery Plus e, de acordo com a sinopse oficial, explorará “como indivíduos poderosos, a imprensa e a internet criaram e alimentaram teorias da conspiração que sobrecarregaram os fatos e questionaram a própria natureza da verdade”.

A entrevista com os oficiais da Brigada Francesa Criminelle e Met Police deverá ser o ponto alto do documentário que vai ao ar no dia 21 de agosto.

O produtor executivo Henry Singer disse: “Esperamos que isso acabe com as teorias da conspiração”.

As últimas palavras de Diana

Naquela noite, o bombeiro francês que fez parte da equipe que chegou primeiro ao local do acidente, o sargento Xavier Gourmelon, disse que não sabia que a princesa Diana estava envolvida no acidente.

Em entrevista ao Daily Mail, ele disse que só se deu conta de que era algo grave quando chegou ao local que estava cercado por muitos médicos.

Segundo o seu relato, a equipe primeiro removeu Dodi Fayed e depois tentou remover Diana. Ele disse: “Depois que [Fayed] foi removido, fiquei com a passageira. Ela falou em inglês e perguntou ‘Meu Deus, o que aconteceu?’ Eu entendi isso, então tentei acalmá-la. Eu segurei a mão dela.”