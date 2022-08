Harry e Meghan anunciam retorno ao Reino Unido no próximo mês

O príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram que estarão no Reino Unido no próximo mês. de acordo com a informação divulgada pelo porta-voz do casal, “o príncipe Harry e Meghan, o duque e a duquesa de Sussex têm o prazer de visitar várias instituições de caridade no início de setembro”.

A viagem dos Sussex terá duração de quatro dias e incluirá visitas a organizações na Grã-Bretanha. De 5 a 8 de setembro, Harry e Meghan estarão no Reino Unido e também na Alemanha.

Na Alemanha, os Sussex participam dos Jogos Invictus, que estão sendo realizados em Dusseldorf. Os Jogos Invictus é uma competição criada pelo príncipe Harry e continua recebendo apoio do príncipe desde 2014.

Em abril deste ano, o casal esteve na abertura dos Jogos Invictus na Holanda. Na ocasião, antes de chegar à Holanda, o casal teve uma pequena reunião com a Rainha Elizabeth II. Esta é a terceira vez que o casal viaja para o Reino Unido neste ano, lembrando que eles estiveram presentes no Jubileu de Platina da Rainha, que ocorreu no início de junho.

De acordo com o The Newsweek, é provável que a Rainha esteja em Balmoral durante a visita do casal ao Reino Unido, porém pode ser que ela viaje a Londres para a escolha do novo primeiro-ministro britânico, que ocorrerá no início de setembro. Pode ser que assim, Meghan e Harry possam ver a monarca.

O roteiro dos Sussex

A viagem de Meghan e Harry começará na cidade britânica de Manchester, no dia 5 de setembro, onde eles participarão da cúpula do One Young World 2022. A organização, que se concentra em promover e orientar jovens para se tornarem líderes em suas comunidades, tem uma estreita associação com Meghan Markle, que antecede seu casamento com Harry.

Meghan atuou como conselheira nas cúpulas do One Young World em 2014 em Dublin, 2016 em Ottawa e também participou da cerimônia de abertura da cúpula realizada em Londres em 2019.

Em 6 de setembro, o casal embarca para a Alemanha, onde chegam à cidade de Dusseldorf para marcar o ponto de passagem de um ano para os Jogos Invictus de 2023, que serão realizados na cidade. Tanto Harry quanto Meghan participaram dos jogos desde que seu relacionamento se tornou público em 2016.

No dia 8 de setembro eles retornam ao Reino Unido e participam do WellChild Awards 2022. A premiação é oferecida a crianças e jovens gravemente doentes em todo o Reino Unido. Harry e Meghan compareceram aos prêmios pessoalmente em 2018 e 2019.