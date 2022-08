A verdade sobre o cancelamento de ‘Locke and Key’

Os fãs de ‘Locke and Key’ viram no último dia 10 de agosto a chegada da terceira e anunciada como a última temporada da série ao catálogo da Netflix. O fim da série foi a anunciado em abril deste ano.

‘Locke and Key’ narra parte da história da família Locke após o assassinato do pai. Os três irmãos se mudam com a mãe para uma casa antiga onde descobrem chaves mágicas que revelam poderes e segredos.

O roteirista da série Carlton Cuse disse anteriormente que ‘Locke and Key’ foi “uma longa odisseia. Sabemos hoje ao que ele se referia: aos 12 anos de trabalho para levar a série às telas.

O caminho de três temporadas da série

Com o sucesso do lançamento da temporada 1, a Netflix logo planejou mais duas temporadas, o que estava de acordo com as ideias que Carlton Cuse e Meredith Averill, co-roteiristas, tinham para a série.

Isso significa que essa história realmente terminou naturalmente conforme o planejado. A Netflix ainda não havia revelado sobre essa intenção até compartilhar uma prévia da “terceira e última temporada” nas redes sociais em 6 de abril de 2022.

“Uma vez que começamos a trabalhar na série, sentimos que três temporadas eram a duração ideal para levar a história da família Locke e suas aventuras em Keyhouse a uma conclusão satisfatória”, disse Cuse.

Averill acrescentou que “como contadores de histórias, estamos gratos por termos tido a oportunidade de contar nossa versão da incrível história de Joe Hill e Gabriel Rodriguez exatamente do jeito que queríamos. Estamos mantendo as chaves mágicas, no entanto, para nosso uso pessoal”.

Spin off

Os fãs da série que já assistiram à terceira temporada certamente já viram que a história permanece com informações em aberto que podem ser exploradas em próximas produções.

De acordo com o site de entretenimento Digital Spy, há rumores de que a série poderia ter uma conexão com ‘The Sandman’ e que daí se poderia gerar um filme spin off, já que ‘Locke and Key’ conectou um dos ancestrais de Locke com Roderick Burgess, o homem que manteve Morpheus prisioneiro durante a maior parte do século 20.

É possível? Sim, mas deveremos aguardar mais um tempo por tudo isso.