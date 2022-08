Quem era Dodi Al Fayed, o ex-namorado que morreu ao lado da princesa Diana em Paris?

Lady Di e Dodi pouco antes do acidente que lhe tiraria a vida. Foto: Reprodução

A noite de 31 de agosto de 1997 entrou para a história mundial após as primeiras notícias sobre a trágica morte da princesa Diana. A princesa do povo, como ficou conhecida dentro e fora do Reino Unido, morreu em um acidente de carro em Paris, enquanto seu motorista tentava escapar dos paparazzis que os perseguiam.

Os 25 anos da morte da princesa estão sendo relembrados através de várias manifestações artísticas, incluindo o lançamento do documentário ‘The Princess’, que entrou para o catálogo da HBO Max no dia 13 de agosto.

Mas, Diana não foi a única a morrer naquela noite. Acredita-se que o motorista, Henri Paul, e o namorado da princesa Diana, Dodi Al Fayed, tenham morrido instantaneamente. O único sobrevivente foi o guarda-costas Trevor Rees-Jones, que foi hospitalizado por dois meses com ferimentos graves. Ele sempre sustentou que não se lembra muito do acidente.

Afinal, quem era Dodi Al Fayed?

Dodi e Diana estavam namorando há alguns meses e passaram apenas alguns dias juntos em Paris, antes da morte dos dois. Na época, a vida de Lady Di era motivo de muita especulação, já que ela era uma jovem mãe, recém-separada do herdeiro da Coroa britânica, o príncipe Charles.

Dodi era o mais velho dos cinco filhos do ex-proprietário da loja de departamento Harrods e bilionário Mohamed Al-Fayed. Mohamed era e continua sendo uma figura bem conhecida controversa no Reino Unido.

Com um patrimônio líquido estimado em $ 1,87 bilhões de dólares, Mohamed era o dono da famosa loja de departamentos de luxo Harrods, em Londres, do clube de futebol Fulham e do hotel Ritz, em Paris, o último lugar onde Diana e Dodi estiveram antes de embarcar naquela viagem fatal.

Dodi nasceu em Alexandria, Egito, em 1955; mais tarde, ele frequentou escolas em Paris, a exclusiva Le Rosey, na Suíça, e a academia militar Sandhurst, no Reino Unido, que os príncipes William e Harry frequentaram anos mais tarde.

Aos 15 anos, Dodi mudou-se para Londres, onde era “um jovem bonito [que] se tornou uma figura familiar na cena noturna da capital, com predileção por carros velozes e mulheres bonitas”, segundo relata a TAC.