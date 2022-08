‘Quanto mais bate, mais eu cresço’, afirma Jojo Todynho sobre os haters

Jojo Todynho ganha quadro fixo no 'Mais Você' Globo (Reprodução)

Com quatro projetos em andamento na Globo e um novo trabalho musical, Jojo Todynho ganha cada vez mais destaque na mídia e nas redes sociais. Porém, o sucesso não traz só bons momentos e fãs e a funkeira sabe muito bem disso.

Durante uma entrevista à jornalista Fábia Oliveira, do site Em Off, a famosa falou que o fato dela ter vencido na vida incomoda muita gente, mas isso não faz com que ela diminua seu ânimo para conquistar ainda mais.

“Quanto mais bate, mais eu cresço. Eu acho que eu ter vencido na vida incomoda. No nosso país é difícil aceitar que alguém como eu está vencendo na vida. Mas quero informar que tô só começando”, disse a campeã do reality show “A Fazenda 12″.

Jojo Todynho fará participação especial no projeto de humor "Novelei", que será exibido no Youtube (Reprodução/@jojotodynho)

Além dos fãs, Jojo afirma que acredita que Deus trilhou um caminho muito bom para ela: “Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu sou a improvável que Deus escolheu pra dar certo de alguma forma. Quando ninguém acreditava em mim, Deus foi lá e disse: ‘Vai que eu estou contigo’”.

Muito presente nas redes sociais e sempre falando sobre assuntos polêmicos, a apresentadora do “Jojo Nove e Meia” diz que deseja ser uma referência para todas as pessoas que sonham em conquistar algo: “Quero ser referência de vitória pra quem sonha como eu sonhei! Se ninguém acreditar em você, o gostinho do sucesso é ainda mais doce e ninguém pode parar aquele que Deus escolheu pra vencer”, relatou.

Jojo Todynho está com quatro projetos em andamento na Globo (Reprodução/@jojotodynho)

Sucesso internacional

Falando em sucesso, Jojo Todynho revelou se sonha com uma carreira fora do Brasil. Em uma entrevista ao site revista Ana Maria, a cantora e nova contratada do “Mais Você”, programa apresentado por Ana Maria Braga, disse que a vida é uma caixinha de surpresas e que tudo pode acontecer.

“Só Deus sabe. Eu já fiz algumas coisas fora do Brasil, mas tenho muita coisa pra conquistar por aqui. Eu acredito que tudo chega pra gente na hora certa. Da nossa parte é ter maturidade para receber, crescer e manter”, disse a apresentadora do talk show “Jojo Nove e Meia”.

