Maria Bruaca fica em choque ao descobrir um segredo em Pantanal

A vida de Maria Bruaca, personagem de Isabel Teixeira no remake de “Pantanal”, está cheia de emoções. Depois de ser expulsa da fazenda e ser descoberta pela filha e por seu amante, ela vai ficar chocada com uma nova revelação.

Nos próximos capítulos da novela da Globo, a mãe a ex-esposa de Tenório (Murilo Benício) vai descobrir que Guta (Julia Dalavia) está grávida e que o neto é fruto do relacionamento dela com Marcelo (Lucas Leto), que até o momento era filho do grileiro.

“Estou esperando um filho, mãe”, revela a herdeira de Tenório. Sem entender, Maria questiona:”Ahn? Um filho?! Esperando um filho, Guta? Como… Como você está esperando um filho? Esperando um filho de quem?”.

Pantanal: Grávida, Guta (Julia Dalavia) será criticada pelo pai (Reprodução/Globo)

Em seguida, Marcelo aparece na cena e assume a paternidade do neto de Maria e Tenório: “É meu, dona Maria”. Tal revelação deixará a dona de casa sem chão: “Valha-me Deus Nossa Senhora!”. Por fim, ela deve descobrir que o personagem de Lucas Letto não é filho do vilão de “Pantanal”.

Vale destacar que a revelação será feita quando Maria Bruaca estiver morando na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), que aceita hospedá-la para atender um pedido de Alcides (Juliano Cazarré).

Antes disso, o peão vai encontrar sua amada na chalana de Eugênio (Almir Sater) e farpa uma proposta de morar junto com ela, mas a resposta não será imediata como muitos fãs do casal querem.

Pantanal: Após deixar a fazenda de Tenório (Murilo Benício), Maria Bruaca (Isabel Teixeira) muda de nome e vai morar em outras casas

Além disso, a mãe de Guta também descobre que tem direito ao patrimônio que construiu durante os anos que esteve casada com Tenório. No futuro, Maria Bruaca será orientada a procurar um advogado em Campo Grande e pedir a separação na justiça.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida pela extinta TV Manchete. Prevista para acabar no mês de outubro, a trama será substituída por “Travessia”, da autora Glória Perez.

