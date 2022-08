Com Fátima Bernardes, mulheres ganham mais destaque no The Voice Brasil 11

Fatima Bernardes estreia no comando do The Voice Brasil 11 (Victor Pollak/Globo)

A 11ª temporada do reality show ”The Voice Brasil” já está sendo produzida nos estúdios da Globo e, desta vez, as mudanças afetam o elenco principal da competição musical, que ganha um time praticamente feminino.

Previsto para estrear em novembro, a nova edição do programa será comandado por Fátima Bernardes, que deixou o “Encontro” para apostar em algo totalmente novo: “Estou muito animada e ansiosa pelo início dessa minha primeira temporada na atração. Vamos todos, no palco e em casa, nos emocionar muito”, declarou a famosa, que foi substituída por Patrícia Poeta.

Iza, Thais Fersoza e Gaby Amarantos estão no primeiro The Voice Brasil apresentado por Fátima Bernardes (Reprodução)

Vale destacar que antes de assumir a apresentação do reality show musical, Fátima Bernardes já demonstrou que é fã de longa data da atração. Ao longo das edições, ela já esteve algumas vezes na plateia para assistir as apresentações dos cantores anônimos.

Além dela, as cadeiras do “The Voice Brasil” também ganham mais uma famosa que vai montar o seu time para ganhar o prêmio final. Após 10 edições, Carlinhos Brown deixa o time de técnicos e é substituído por Gaby Amarantos, que participou em 2013. Ela se junta a Lulu Santos, Michel Teló e Iza.

Michel Teló e Lulu Santos seguem na 11ª temporada do The Voice Brasil (Reprodução)

Por fim, o time feminino conta ainda com Thais Fersoza, que estreou no “The Voice+” deste ano, e seguirá realizando as entrevistas nos bastidores da competição musical da Globo: “Estarei junto com a Fátima Bernardes, que é uma pessoa que admiro muito. A gente tem um relacionamento bacana e agora vamos construir uma história juntas. Não vejo a hora de conhecer esses novos talentos e cobrir todo o bastidor”, afirma a esposa do cantor Michel Teló.

Com direção artística de Creso Eduardo Macedo e previsão de estreia para novembro, a 11ª temporada do “The Voice Brasil” irá ao ar às terças e quintas, após a exibição de “Travessia”, próxima novela das nove da Globo.

