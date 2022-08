Atriz de ‘The Crown’ diz que sofreu intensa pressão por interpretar Lady Di

'The Crown'. Foto: Divulgação Netflix

Com a quinta temporada de ‘The Crown’ quase batendo à nossa porta, isso porque, de acordo com a Netflix, os próximos capítulos devem chegar ao streaming em novembro deste ano, voltamos ao tema “atrizes que interpretaram Lady Di”.

Emma Corrin, como sabemos, viveu na pele da princesa do povo, como ficou conhecida dentro e fora do Reino Unido, na temporada 4 da série dramática histórica da Netflix. Em uma entrevista à revista People, a atriz confirmou que sofreu “enorme pressão” após ser a escolhida para interpretar Lady Di,

“Todo mundo tem essa propriedade. As expectativas foram esmagadoras desde o início”, disse ela sobre as conexões dos fãs com Diana. Corrin, que disse que quer deixar Diana “orgulhosa”, acrescentou: “Sei que isso é estranho e brega, mas sinto que a conheço”.

Na quarta temporada da série somos apresentados à versão de Diana interpretada por Emma Corrin e também aos seus primeiros transtornos mentais, particularmente sobre a batalha de Diana contra a bulimia nervosa, um transtorno alimentar que aflige milhões de pessoas em todo o mundo.

“Com base na minha experiência, não que eu tenha sofrido esse tipo de automutilação, mas a saúde mental em geral, isso pode levá-lo a um caminho muito sombrio quando você está lutando para lidar, quando as coisas parecem fora de controle. Há um acúmulo de emoções com as quais ela não consegue lidar, e ficar doente é uma maneira de retomar o controle, disse Emma Corrin.

Sobre a próxima temporada de ‘The Crown’

Sabemos que a quinta temporada de ‘The Crown’ cobrirá os acontecimentos dos anos 1990, incluindo a morte trágica da princesa Diana em um acidente de carro em Paris, no ano de 1997.

Dentre as caras novas do elenco, teremos Imelda Staunton como Rainha Elizabeth II, Jonathan Pryce como Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, Lesley Manville como Princesa Margaret, Dominic West como Príncipe Charles.

De acordo com informações anteriormente divulgadas, a quinta temporada de ‘The Crown’ começará exatamente onde a quarta parou, no final do longo governo de Margareth Thatcher e mostrando também o início dos problemas mais sérios no casamento de Diana e Charles.

Uma das últimas cenas é Diana aceitando o status condenado de seu casamento, quando tenta falar com a Rainha durante um Natal em família mas não obtém resposta da monarca. Charles expressa seu desejo de se separar de Diana, mas a Rainha não o autoriza.

A temporada termina com Charles e Diana sendo esclarecidos, onde ambos aceitaram que sua união nunca os deixará mais felizes.