Quase centenária, Festa da Achiropita volta a ser realizada em SP

Após dois anos sem poder ser realizada por causa da pandemia do novo coronavírus, a tradicional festa italiana do Bixiga, em celebração a Nossa Senhora da Achiropita, chega à sua 96ª edição e voltando ao presencial. Durante o evento, diversas barracas são dispostas pelas ruas do bairro, oferecendo ao visitante pratos típicos italianos como a fogazza, a fricazza, a polenta e o macarrão. Segundo a São Paulo Turismo (SPTuris), o evento chega a atrair cerca de 200 mil pessoas.

A festa, que faz parte do calendário oficial da cidade de São Paulo, é uma homenagem à padroeira do bairro e teve início com a chegada dos primeiros imigrantes italianos ao Bixiga, no início do século passado.

Para a edição deste ano estão previstas 35 barracas, duas delas dedicadas à maior atração da festa: a fogazza, cujas filas podem demorar até duas horas. Segundo os organizadores, mais de 200 voluntários trabalham nessa produção das fogazzas, uma massa frita e crocante, recheada com queijo, que lembra um pastel.

A festa é realizada todos os sábados e domingos do mês de agosto, até o dia 4 de setembro, e é realizada entre as ruas Treze de Maio, São Vicente e Doutor Luiz Barreto, no Bixiga, centro da capital paulista. Aos sábados, ela tem início às18h. No domingo ela começa mais cedo, as 17h30.

Além da venda de doces e salgados nas barracas de rua, a festa promove também novenas a Nossa Senhora e uma procissão em louvor à padroeira do bairro, que acontece no dia 21 de agosto, a partir das 15h. A renda arrecadada é destinada aos projetos sociais da paróquia.