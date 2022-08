Pantanal: Zé Leôncio ficará frustrado ao encontrar o Velho do Rio; entenda

Um dos maiores segredos de “Pantanal” é se o Velho do Rio, personagem vivido por Osmar Prado, é real. Na trama, apenas alguns personagens conseguem conversar com a entidade, mas José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes) nunca encontraram o protetor da natureza.

Da mesma forma que aconteceu na versão original da novela rural, em 1990, o mistério pode estar com seus dias contados. Em cenas futuras, Jove (Jesuíta Barbosa) vai colocar o seu avô e seu pai no mesmo ambiente, fazendo com que o fazendeiro fique espantado.

Tudo acontece após Jove voltar para o Pantanal e reencontrar com o Velho do Rio. Na cena, o herdeiro do “rei do gado” recebe o perdão do avô e, em seguida, vai passear de barco.

Por que Velho do Rio não não aparece para José Leôncio? (Foto: Divulgação/Globo)

Durante o trajeto, o rapaz verá Zé Leôncio e Tibério (Guito) se aproximando em uma outra embarcação e, neste momento, Jove grita para que o pai observar a entidade: “Olha, pai. Olha, pai! O Velho do Rio tá aqui comigo, na minha frente. O meu avô, Joventino, está aqui comigo, pai!”, dirá ele, apontando para entidade.

Mas, os gritos de Jove serão em vão, já que o fazendeiro não conseguirá ver o próprio pai, mesmo a entidade estando presente no barco do filho: “O que você está falando?”, pergunta Zé ao herdeiro, que insiste que o Velho do Rio está na embarcação: “Ele está aqui comigo”.

José Leôncio (Marcos Palmeira) pressente a morte do Velho do Rio (Osmar Prado) em “Pantanal” (Reprodução)

Frustrado, Jove questiona o avô se Zé Leôncio o viu e a entidade responde que não sabe: “Não sei. Eu não saí daqui, saí?”, devolve o protetor do bioma.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida pela extinta TV Manchete. Prevista para acabar no mês de outubro, a trama será substituída por “Travessia”, da autora Glória Perez.

