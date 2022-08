Fundação de Meghan e Harry são premiados por apoio aos refugiados afegãos

Meghan Markle e o príncipe Harry receberam um prêmio especial por seu apoio à Human First Coalition, uma organização que apoia e defende os refugiados afegãos, além de fornecer ajuda humanitária aos necessitados.

O prêmio será concedido à Fundação Archewell, fundada pelos Sussex logo de sua saída da realeza britânica, no início de 2020. Porém, a premiação deve acontecer sem a presença do casal.

Segundo informações do Daily Mail, quem comparecerá ao evento de premiação será o diretor executivo da Archewell Foundation, James Holt.

Outras premiações

Em fevereiro deste ano, Harry e Meghan receberam o Prêmio do Presidente no NAACP Image Awards, realizado na Califórnia. Os antigos destinatários do prêmio incluíram o Rev. Jesse Jackson, Muhammad Ali e Ella Fitzgerald.

O casal aceitou a honra pessoalmente, usando seu discurso de aceitação para defender a justiça social e expressar seu apoio à Ucrânia, à medida que as hostilidades com a Rússia estavam aumentando.

Os Sussex também foram premiados com o Partner Organization Award pela Human First Coalition, depois que o casal incluiu a caridade em uma pequena lista para quem doaram dinheiro como parte de sua saudação de feriado em dezembro de 2021.