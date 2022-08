Filha de Juliano Cazarré volta às pressas para UTI; entenda o que houve

A filha caçula do ator Juliano Cazarré, que interpreta o personagem o “Alcides” na novela “Pantanal”, da TV Globo, voltou às pressas para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em São Paulo após apresentar uma piora na saturação de oxigênio.

De acordo com Letícia Cazarré, esposa do ator, Maria Guilhermina passou por um cateterismo e precisou colocar um stent (usado para desobstruir uma artéria).

“Ontem nossa pequena Maria Guilhermina voltou para a UTI inesperadamente. Ela estava bem, mas a saturação baixou, começou a oscilar e nossos (super!) médicos ligaram o sinal amarelo e preferiram internar para cuidar dela de perto” escreveu Letícia em um post no Instagram na sexta-feira (12). “Graças a Deus, porque ela precisou mesmo de um cateterismo e de um stent, mas agora passa muito bem! Depois de uma noite em claro e um dia de muito carinho pra que ela aguentasse muitas horas em jejum, intubação, procedimento e extubação, agora nós duas só queremos ficar juntas e dormir”, finalizou.

Cardiopatia rara

Maria Guilhermina nasceu em 21 de junho com uma cardiopatia rara, descoberta nos exames pré-natais. Trata-se da Anomalia de Ebstein, uma malformação congênita de uma das válvulas do coração, a tricúspide, uma das responsáveis pelo fluxo sanguíneo dentro do órgão.

Logo que nasceu, a bebê já precisou ser submetida a uma cirurgia. No dia 2 de agosto, ela teve alta, mas os pais ficaram com ela em São Paulo para acompanhamento do caso.

Além de Maria Guilhermina, Juliano e Letícia são pais de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena. Na quinta-feira passada (11), o ator comemorou o fato de ter conseguido reunir alguns de seus filhos e a recém-nascida.

“Ontem cumpri uma missão muito especial. Levei os pequenos Gaspar e Madalena para São Paulo, para matar a saudade da mamãe e para finalmente conhecer a irmãzinha. Não foi fácil, teve voo cancelado, horas e horas no aeroporto com os pequenos, avião, malas, carrinho de bebê, taxi, um sufoco só. Mas a missão foi cumprida. Esses sorrisos justificam todo e qualquer esforço. Amor é serviço. A vida quer viver”, escreveu Juliano Cazarré nas redes sociais.

