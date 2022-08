Após cancelar ‘Batgirl’, Warner teria voltado atrás, mas Leslie Grace recusa convite para retornar

Depois de toda a polêmica do cancelamento de ‘Batgirl’, parece que a Warner voltou atrás. O filme, estrelado por Leslie Grace, foi abruptamente cancelado, deixando muitos fãs revoltados e em fúria nas redes sociais. O cancelamento gerou uma onda de repúdio para o estúdio que, preocupado com a crise de imagem, teria convidado a atriz para retomar o projeto.

Porém, nada será como antes. Isso porque, de acordo com o site especializado em entretenimento Giant Freakin Robot, Leslie Grace foi abordada pela Warner Bros. Discovery para continuar como ‘Batgirl’ em outros projetos do DCEU (DC Extended Universe) e disse “não”.

Na verdade, parece que a recusa de Leslie Grace em retornar ao papel de Barbara Gordon foi bastante enfática e a atriz está extremamente irritada com a Warner Bros. Discovery, o que é bastante compreensível.

Entenda o cancelamento de ‘Batgirl’

No início deste mês, uma decisão repentina dos executivos da Warner Bros. repercutiu mal: o filme foi cancelado para lançamento no streaming HBO Max.

De acordo com o New York Post, as exibições de teste foram tão mal recebidas que o estúdio decidiu arquivar o filme quase concluído. A produção, que foi iniciada em novembro do ano passado, parece ter chegado ao fim.

O orçamento do filme era originalmente de $ 70 milhões de dólares, mas precisou ser ajustado para $ 90 milhões por conta de gastos relacionados à pandemia da Covid-19.

O filme estrelava a atriz Leslie Grace e o elenco também incluía Brendan Fraser como o vilão Firefly, J.K. Simmons como Comissário Gordon e Michael Keaton como Batman/Bruce Wayne, reprisando seu papel icônico de ‘Batman’, de 1989, de Tim Burton, e sua sequência.

Mudanças na Warner Bros.

Antes da fusão da WarnerMedia e Discovery, Inc., a DC Films confiava cada vez mais na popular plataforma HBO Max para novos lançamentos; streaming de programas do DCEU como ‘Peacemaker’ e ‘Harley Quinn’ foram mais bem recebidos e mais populares do que os grandes lançamentos teatrais, então fazia sentido que ‘Batgirl’ chegasse lá primeiro.

No entanto, o novo CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, tem uma visão diferente para a empresa. Seu plano de dez anos recentemente anunciado está focado em filmes de lançamento nos cinemas e ele prometeu economizar US $ 3 bilhões em custos para a empresa, o que coincidentemente parece envolver a demissão de executivos da Warner Bros que o precederam e o cancelamento de projetos como ‘Batgirl’.