Separação e frustração: Velho do Rio vai determinar o destino de Zé Lucas

No remake da novela “Pantanal”, José Lucas (Irandhir Santos) foi o último herdeiro de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) que chegou no Pantanal, mas não foi o último que teve contato com o Velho do Rio (Osmar Prado), que é seu avô paterno e o principal guardião da floresta.

Depois de encontrar a entidade em algumas visitas a tapera de Juma (Alanis Guillen), o ex-caminhoneiro terá uma conversa séria com o protetor da natureza. Em cenas futuras, José Lucas estará separado de Érica (Marcela Fetter) e decide voltar para a fazenda do pai e, ao encontrar com o Velho do Rio, acaba recebendo uma notícia que pode lhe deixar abalado.

Érica volta à trama com bomba para José Lucas (Foto: Divulgação/Globo)

Na trama, a entidade avisa o neto que ele será vítima de um atentado planejado por Tenório (Murilo Benício). Após quase perder a vida, Zé Lucas será cuidado pelo avô e consegue se recuperar por completo: “Eu fico me perguntando o que vai ser da minha vida depois disso tudo”, reflete o herdeiro de José Leôncio, que surge em canoa.

Em seguida, ele ouve o conselho dado pelo personagem de Osmar Prado: “Você vai seguir de encontro ao seu destino, como as águas desse rio”, dirá o guardião, que também salvou Jove (Jesuíta Barbosa) da picada de uma cobra.

"Pantanal": Durante briga, Velho Rio (Osmar Prado) aparece para salvar o neto de Maria Marruá (Juliana Paes) (Wil_Lugares/Globo)

Mas, o filho de Generosa (Giovana Cordeiro) não fica muito convencido: “Meu destino parece um rio que não leva a lugar nenhum”. Após ouvir o lamento do neto, o protetor do Pantanal afirma que “todos têm um destino”: “Se é algo que você desejou a vida inteira, então, você vai conseguir”, dirá o sábio.

Previsto para acabar em outubro, o remake de “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi e baseado na obra original do autor Benedito Ruy Barbosa. Seguindo o cronograma da Globo, a novela será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

