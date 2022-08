Sem papas na língua: Thais Braz se irrita com ataque de haters após cirurgia de redução de testa

Thais Braz não se segurou e desabafou em suas redes sociais nesta quarta-feira (10), após receber uma sessão de críticas na internet. A ex-BBB realizou uma cirurgia recente de frontoplastia, que visa a redução de testa.

De acordo com a influenciadora, as mensagens têm sido enviadas até mesmo para o cirurgião que realizou o procedimento.

“Que povo infeliz! Vai no Instagram do meu médico falar que eu não estou feliz com a frontoplastia porque uso franja ainda! Tomar no c* mesmo!”, desabafou Thais em seu perfil oficial do Twitter.

Que povo infeliz!!! Vai no insta do meu médico falar que eu não tô feliz com a frontoplastia pq uso franja ainda! Tomaaarrr no uc mesmo!!!!! — Thais Braz (@thaisbraz) August 10, 2022

“Mano, eu uso o que eu quiser! Franja quando eu quiser! Boné quando eu quiser, o que EU QUISER! Quando eu estou sem franja reclamam que eu não deveria ter tirado a franja, quando eu coloco franja reclamam”, escreveu.

Mano eu uso o que eu quiserrr! Franja quando eu quiser! Boné quando eu quiser, o que EU QUISER!!!!!!! Quando eu tô sem franja reclama que eu não deveria ter tirado a franja qndo eu coloco franja reclama ahhhhhh!!! — Thais Braz (@thaisbraz) August 10, 2022

Veja mais: Linn da Quebrada faz cirurgia de feminilização facial e recebe apoio de famosos

Apoio de Gil do Vigor

A sessão de postagens não parou por aí. A ex-sister ainda mandou um recado para os haters. “Só opinião de quem gosta de mim e de quem eu gosto importa! E delas, sim, eu quero ouvir! Agora desse povo infeliz, vai cuidar da sua vida!”

Só opinião de quem gosta de mim e de quem eu gosto importa!!! E delas sim eu quero ouvir!!! Agora desse povo infeliz, vai cuidar da sua vidaaaaa! Puts — Thais Braz (@thaisbraz) August 10, 2022

Em apoio à colega de confinamento, Gil do Vigor registrou uma mensagem em sua postagem, reforçando que os ataques são recorrentes. “Foram no insta do gringo para dizer que eu estava ficando com outros caras, sendo que ele é apenas meu amigo. Fiquei tipo, meu pai do céu. Liga não amiga, você conhece você mesmo e não merece essa energia negativa”, disse ele.

Amigo tô sem acreditar! Manooo até onde essas pessoas vão! Amigo vamos rezar mais! Só Jesus na causa — Thais Braz (@thaisbraz) August 10, 2022

O procedimento de redução de testa de Thais rendeu algumas postagens suas nas redes sociais. Ao falar da cirurgia, ela explicou a razão de tê-la realizado.

“Tem uma galera falando assim ‘Ai, pra que isso?’ Gente, porque eu sofria com a minha testa. Desculpa, essa era a minha insegurança. É triste eu vir pedir desculpa pela minha insegurança, mas é para eu me sentir melhor, porque era uma coisa que me incomodava muito.”