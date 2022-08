Louro Mané presta homenagem ao ‘pai’, Louro José: ‘Sou um sortudo danado’

Louro Mané prestou uma homenagem ao pai, Louro José, na manhã desta sexta-feira (12) no “Mais Você”. Isso porque no próximo domingo (14) se comemora o Dia dos Pais, e a data não poderia passar em branco.

“Falando em Dia dos Pais, você saber que eu sou um afortunado, né. Um sortudo danado por ser filho do Louro José. Grande figura esse meu pai”, disse o fantoche.

A produção, então, colocou no ar algumas imagens do louro original em diversos momentos, enquanto Lourinho seguiu: “Graças a ele eu estou aqui com você, mas é claro que eu queria que ele estivesse aqui, junto com a gente. Você já pensou, Ana Maria, que bagunça que ia ser, nós dois juntos. Que dupla, heim”, disse, arrancando risadas da loira. “O paizão, que falta você me faz! Muita falta. Mas estou aqui te representando”, completou.

Lado a lado

Ana Maria então, aproveitou para mostrar uma montagem do Louro Mané ao lado do Louro José, provando que o neto é menor em tamanho do que do pai. A loira destacou a magia da TV, que possibilita imaginar como seria o encontro, que nunca aconteceu.

Ao mostrar a foto, Ana Maria destacou: “Não parece, mas esse nosso netinho aqui é menor do que o papai dele”, disse. “Você vai crescer?”, perguntou a apresentadora.

“Eu vou ficar grandão igual meu pai”, respondeu Louro Mané, que ressaltou que já cresceu um pouco desde que chegou à TV Globo: “A cintura passou de 19 para 23 [cm]. Cresci na largura”, brincou.

Tom Veiga, que interpretava o Louro José, morreu em novembro de 2020, quando tinha 47 anos.

