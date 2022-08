Kate Middleton responde à menina que convidou o príncipe George para seu aniversário

O príncipe George, primogênito de Kate Middleton e do príncipe William, completou nove anos no mês passado e, recentemente, foi convidado para a festa de uma menininha de apenas seis anos. O convite não teria chamado a atenção normalmente, se não fosse a resposta criativa e simpática de Kate Middleton para a garota.

De acordo com Hello! Magazine, a mãe da garotinha, cujos tweets são privados, compartilhou a resposta do Palácio de Kensington no Twitter, sob o nome de usuário @xxAimeeRoxyxx.

O post, que agora está em modo privado, explicava a situação: “O duque e a duquesa de Cambridge me pediram para agradecer sua carta, na qual você convida o príncipe George para sua festa de 6 anos. Lamento que tenha demorado tanto para responder”.

“Suas Altezas Reais ficaram extremamente gratas por seu amável convite. Tendo considerado cuidadosamente as possibilidades, no entanto, lamento muito que Suas Altezas Reais sintam relutantemente que precisam declinar do convite. No entanto, espero que tenha gostado do seu aniversário. O duque e a duquesa de Cambridge ficaram imensamente emocionados por você se dar ao trabalho de escrever como fez para o filho deles, o príncipe George. Foi realmente muito atencioso de sua parte e Suas Altezas Reais me pediram para enviar seus mais calorosos agradecimentos e melhores votos”, finalizou a resposta.

Quem é o príncipe George

George Alexander Louis nasceu em 22 de julho de 2013 no St Mary’s Hospital, em Londres. Ele é o primeiro filho de Kate Middleton e do príncipe William, que se casaram em 2011. George é o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico.

Por ser uma criança com imagem reconhecida internacionalmente, George faz parte da primeira geração dos descendentes diretos da Rainha Elizabeth nascidos em tempos de redes sociais. “Claro, William e Kate estão nervosos sobre o que o futuro reserva para George” uma fonte disse à Us Weekly em agosto do ano passado.

“Ele está crescendo em uma era diferente de seus pais. Os tempos mudaram desde então. Não havia mídia social ou haters da Internet quando William e Kate eram crianças”.

William e Kate também estão empenhados em garantir que a vida de George seja o mais “normal” possível: “Ele não se chama Príncipe George na escola e é simplesmente conhecido como George. Ele se mistura com crianças de sua idade. Kate e William não o cobrem de presentes caros nem o estragam demais. Apesar de seu futuro papel, eles não querem que ele cresça muito rápido. Ele se envolve em atividades semelhantes a qualquer outra criança de 8 anos: jogar jogos de tabuleiro, aulas de equitação, nadar, cozinhar com seu irmão e irmã, jogar futebol e ele mal pode esperar para começar o rúgbi também!”.