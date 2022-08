Juliette e Karol Conká juntas? Rapper revela se toparia parceria musical

Em 2021, Karol Conká tornou-se a maior vilã do Brasil ao participar do “BBB 21″, onde acabou brigando com muitos participantes e foi eliminada com a maior porcentagem vista pelos fãs do reality show da Globo.

Dentro do programa, que ainda era apresentado por Tiago Leifert, a rapper também chamou a atenção do público pela maneira que tratou Juliette Freire, que foi a campeã do “BBB 21″ e, durante uma entrevista, respondeu se toparia fazer uma parceria musical com a rainha dos cactos.

Em conversa com o colunista Fefito, do Splash, a famosa disse que sim: “Faria um feat com a Juliette. Mas aí acabaria todo o enredo da história. Já pensou o Batman e o Coringa de mãos dadas, curtindo uma festa?”, brincou a cantora.

Reprodução

LEIA TAMBÉM: Separação e frustração: Velho do Rio vai determinar o destino de Zé Lucas

Ao site, Karol Conká disse ainda que muita coisa mudou desde que saiu do reality show e que prefere ver as coisas de uma maneira mais positiva: “O mundo é como a gente o enxerga. Resolvi enxergar o lado bom que todo mundo tem dentro de si. Tudo o que vai, volta. Assim como eu fiz coisas ruins e vieram coisas ruins, eu fiz coisas boas e voltaram coisas boas. O carinho do público nos shows é nítido”, afirmou ela.

Conká em “A Fazenda”

A rapper respondeu se toparia entrar no reality show “A Fazenda 14″. Durante uma entrevista ao programa Chupim Metropolitana, no YouTube, a famosa revelou que as chances dela voltar ao confinamento são quase nulas.

Karol Conká vai para o reality show "A Fazenda 14"? (Reprodução/Instagram)

“Acho que não aceitaria, eu ia me estressar um pouco. Talvez até fosse tranquilo, por causa dos bichos, mas é muita baixaria, eu não me encaixo”, disse a cantora, que conseguiu deixar o cancelamento conquistado no “BBB 21″.

Ela revelou ainda que está muito mais tranquila, mas que algumas pessoas ainda tem uma imagem errada sobre sua personalidade: “As pessoas acham que eu sou barraqueira, mas eu não sou, eu fui explosiva. Hoje eu controlo mais a minha animosidade”, se explicou a ex-BBB.

LEIA TAMBÉM: Anne Heche , atriz do filme Psicose, sofre acidente e morte cerebral é anunciada