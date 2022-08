Documentário mostra imagens do jogo de pólo do Príncipe Charles no dia do nascimento de Harry

O documentário ‘The Princess’, que entrará para o catálogo da HBO Max no dia 13 de agosto, mostra, dentre outros eventos, talvez um dos acontecimentos que mais geraram questionamento sobre o papel de companheirismo do príncipe Charles durante o casamento com Diana.

‘The Princess’ é um relato sobre como Lady Diana Spencer se tornou a “princesa do Povo”, desde os momentos iniciais de noivado com o príncipe Charles, até sua trágica morte em um acidente de carro em Paris em 1997.

Um dos fatos apresentados no documentário acontece no dia 15 de setembro de 1984, no dia do nascimento do príncipe Harry. No dia, Charles e Diana foram fotografados pela imprensa saindo do Hospital St. Mary, em Londres.

Mas, sabe-se hoje que o príncipe Charles não esteve ao lado da esposa no primeiro dia de nascimento do seu segundo filho. “Na entrada do Palácio de Kensington, o príncipe, a princesa e o bebê chegam do hospital em alta velocidade, sem parar”, diz uma narração sobre as imagens dos veículos.

“Então, menos de uma hora depois, o príncipe Charles saiu para jogar pólo, algo que a maioria dos novos pais dificilmente ousaria sugerir”, informa o narrador.

O documentário também apresenta imagens de Charles jogando pólo e de Camilla Parker Bowles, na época sua amante e hoje sua esposa, assistindo nas arquibancadas.

“Ele sempre continuou desde que se casou como se fosse solteiro. Ele fez absolutamente, e ele nunca fez a partir da palavra ‘vá’, quase qualquer concessão a ser um homem casado com as responsabilidades de uma esposa e agora dois filhos”, disse um dos comentaristas entrevistados no documentário.

Sobre o documentário ‘The Princess’

Dirigido por Ed Perkins, o novo documentário usa imagens de áudio e vídeo de arquivo da princesa Diana, mostrando sua ascensão à fama e morte prematura. A produção estreia 25 anos após a morte da princesa do povo, como ficou conhecida.

‘The Princess’ estreou mundialmente no Festival de Cinema de Sundance de 2022 e entra para o catálogo da HBO Max em agosto.

“Intensamente emocional, ‘The Princess’ é uma imersão visceral na vida de Diana no brilho constante e muitas vezes intrusivo dos holofotes da mídia”, segundo um comunicado da HBO.

“O documentário se desenrola como se estivesse no presente, permitindo que os espectadores experimentem a adoração avassaladora, mas também o intenso escrutínio de cada movimento de Diana e o constante julgamento de seu personagem, revelando as próprias preocupações, medos, aspirações e desejos do público”.