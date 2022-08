Com mudanças na Warner, futuro de ‘The Batman 2′ ainda é incerto

'The Batman' Foto: Divulgação Warner Bros.

Toby Emmerich, chefe da Warner Bros., anunciou, durante o painel da WB no CinemaCon em abril deste ano, que ‘The Batman 2′ estaria em produção. Na ocasião, Matt Reeves agradeceu o apoio ao filme, dizendo que estava “empolgado por voltar a este mundo para um próximo capítulo”.

Porém com a fusão da gigante do entretenimento, agora chamada Warner Bros. Discovery, Emmerich pediu demissão do seu cargo.

Desde então, estão ocorrendo mudanças significativas na empresa com o novo CEO, David Zaslav. Ele tem reformulado a área de DC da empresa, visando fortalecer a marca DC, impulsionando maiores recursos. O filme ‘Batgirl’, por exemplo, foram cancelados.

‘The Batman’, dirigido por Reeves, acontece em um cenário alternativo e fora do DCEU (DC Extended Universe), tornando-o um filme de característica autônoma, tal qual ‘Coringa’ de Todd Phillips.

O filme obteve uma bilheteria de mais de 760 milhões de dólares e contou com Robert Pattinson como Batman/Bruce Wayne, Zoë Kravitz como Mulher-Gato, Colin Farrell como Pinguim e Paul Dano como Charada.

Diante da nova diretoria da WB. Discorevy, a sequência do filme é incerta. Conforme aponta um novo relatório da Variety, o filme aparentemente é considerado como “em desenvolvimento”, mas ainda não recebeu autorização oficial da empresa.

Esse status significa que ‘The Batman 2′ estaria ainda a alguns anos de distância, assim como ‘Mulher Maravilha 3′, ‘Superman’, ‘Zatanna’, ‘Static Shock’ e ‘Canário Negro’, todos também em status de desenvolvimento incerto.

As mudanças que vêm sendo anunciadas, desde a mudança para a WB. Discovery, tem sido parte da criação de um plano de 10 anos para as propriedades da DC e apontam para a contratação de um líder no estilo Kevin Feige, da Marvel Studios.