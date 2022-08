Bruno Gagliasso desiste de novela e revela detalhes sobre o seu futuro como ator

Bruno Gagliasso assumiu que não pretende voltar a atuar em novelas. Segundo ele, sua fase nos folhetins brasileiros já passou, mas os fãs continuaram vendo seus personagens em outras produções, como filmes e séries.

Nesta quarta-feira (10), durante a noite de premiação do 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, o famoso disse que tem muito orgulho de sua trajetória profissional e de seus personagens, mas as novelas não são mais o seu foco.

“Tenho muito carinho e respeito pelo segmento porque fez parte da minha construção como ator e ser humano. Só que o ciclo fechou. Não me vejo mais atuando em novelas”, revelou Bruno, que atuou em “O Sétimo Guardião”, em 2018, que foi sua última novela na Globo.

Na novela "O Sétimo Gardião", Bruno Gagliasso interpretou Gabriel (Divulgação/Globo)

Na premiação, Bruno Gagliasso concorreu na categoria Melhor Ator pelo filme “Marighella”, de Wagner Moura, que conta a história dos últimos anos de Carlos Marighella, que foi o líder de um dos maiores movimentos de resistência contra a ditadura militar no Brasil.

Entre os novos projetos, Bruno Gagliasso também garante que está com muitos trabalhos no streaming: “Agora estou focado em cinema e séries”, afirmou o famoso.

LEIA TAMBÉM: Giulia Gam deixou a TV para cuidar da saúde: ‘Tem que pedir ajuda médica’

Na Netflix, o ator está no elenco de “Biônicos”, primeiro filme brasileiro de ficção científica, que tem direção de Afonso Poyart, de “Ilha de Ferro”, e “Santo”, produção espanhola, que conta a história de um narcotraficante que nunca tem seu rosto revelado. Na série, Gagliasso interpreta um policial que procura pelo criminoso e precisa se entender com o companheiro, que é vivido pelo espanhol Raúl Arévalo.

Já na Amazon Prime, o galã atua em “Operação Maré Negra”, produção internacional que se passa em 2019, quando um submarino artesanal decide atravessar o Oceano Atlântico com três toneladas de cocaína. Neste cenário, três homens sobrevivem a tormentas, correntes, avarias, fome, discussões e a uma constante pressão policial.

Sobre a barreira do idioma nos trabalhos internacionais, Bruno garante que não teve dificuldades durante as gravações: “O meu personagem é brasileiro e aí eu falo em português, mas não tive muitos problemas em me comunicar com o elenco. Eu morei na Argentina por um ano e aprendi muito lá. Deu tudo certo no final”, explica.

LEIA TAMBÉM: Anne Heche , atriz do filme Psicose, sofre acidente e morte cerebral é anunciada