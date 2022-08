Ao lado de Grazi Massafera, Jojo Todynho aprende técnicas de ioga e boxe

Nas redes sociais, Jojo Todynho já foi vista fazendo academia com o marido, o militar Lucas Souza, e também falando da importância de cuidar do corpo e da mente e, nesta semana, a famosa explorou, ao lado de Grazi Massafera, algumas técnicas do ioga.

A pequena aula aconteceu durante a participação da atriz e ex-BBB no talk show “Jojo Nove e Meia”, que estreia sua 2ª temporada em breve. No programa, Grazi fala como introduziu o ioga e o boxe em sua rotina e como eles influenciam em seu corpo e mente.

Além da entrevista, Grazi Massafera e Jojo Todynho participam do quadro “Vale a Pena Ver de Novo”, onde recriaram cenas das novelas da Globo.

Já nos bastidores do programa, Jojo aparece cantando a música “Barbie Girl”, do grupo Acqua, pelos corredores do estúdio onde o talk show é gravado e invade o camarim de Grazi Massafera, que é levada pela apresentadora até o cenário principal do “Jojo Nove e Meia”.

Além de Grazi, a nova temporada do programa terá entrevistas com o cantor Vitão e o ator Cauã Reymond. O músico disse, por meio dos stories, que “foi incrível” participar do talk show. Além do vídeo, ele também postou uma foto ao lado da famosa, onde agradeceu o convite: “Foi tão incrível hoje, obrigado pelo convite e pelo carinho @jojotodynho”, escreveu o artista na legenda da publicação.

Já Cauã Reymond foi alvo de críticas sobre o seu look. Segundo o site Em Off, a apresentadora e cantora não gostou de uma roupa usada pelo ator da Globo e pediu para ele trocar. Nos bastidores do programa, a vencedora do reality show “A Fazenda 12″ visitou o famoso em seu camarim e durante uma conversa ela deu um toque para o galã da Globo.

Jojo Todynho apresenta a 2ª temporada do "Jojo Nove e Meia" (Edu Viana/Multishow)

“Eu estava esperando você, sabe como? Com um blusão e pá”. Depois disso, o ator cogitou mudar e questionou a amiga, que afirmou que seria melhor: “Eu quero! Está parecendo que você está indo ao shopping”, disse ela ao convidado.

Diferente da 1ª temporada, o talk show “Jojo Nove e Meia” não será exibido toda quinta-feira. Com o sucesso de Jojo Todynho, o programa agora vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 22h45. Ao todo, serão 15 episódios inéditos.

