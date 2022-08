Anne Heche , atriz do filme Psicose, sofre acidente e morte cerebral é anunciada

Após sofrer um acidente de carro, na última sexta-feira (05), a atriz Anne Heche permanece intubada e em coma. No entanto, segundo o site TMZ, a atriz sofreu danos cerebrais graves e é possível que ela não sobreviva.

“Infelizmente, por conta de seu acidente, Anne Heche sofreu um grave ferimento cerebral e continua em coma, em situação crítica. Não é esperado que ela sobreviva”, declarou um representante ao site americano.

O representante agradeceu aos fãs pelas orações e pelo carinho e mandou um recado para a equipe que está cuidando da atriz: “Gostaríamos de agradecer a todos por seus desejos e orações. Queremos agradecer a equipe dedicada e enfermeiros incríveis que cuidaram de Anne”.

Segundo o TMZ, a atriz, teve sua morte cerebral anunciada, deve ter seus órgãos doados: “É um desejo dela de muito tempo e ela está sendo mantida viva por aparelhos para determinar se as doações são possíveis”, declarou o representante da famosa ao site.

Aos 53 anos, Anne Heche esteve em diversas produções de Hollywood, como “Volcano”, “Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado”, “Mera Coincidência” e “Psicose”. Em 2017, ela teve um novo marco na carreira ao interpretar Joyce, a mãe do serial killer Jeffrey Dahmer, no filme “My Friend Dahmer”, e, em 2021, esteve no elenco do filme “13 Minutes”.

O acidente

Na última sexta-feira (05), a atriz Anne Heche bateu seu carro em um condomínio e, ao ser vista por moradores, a famosa optou em deixar o local de marcha ré, mas bateu o veículo em outra moradia, que ocasionou em um incêndio dentro do automóvel. A atriz ficou com queimaduras graves nas costas e foi levada para um hospital em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo o TMZ, a atriz de 53 anos teria consumido cocaína antes de provocar o acidente de carro. O site americano informou ainda que ela estava sob a influência do álcool no momento da batida, mas os exames realizados descartaram a possibilidade, mas encontraram a presença de cocaína e fentanil no organismo.

