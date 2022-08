Afinal, Alec Baldwin pode ser preso? Investigação sobre acidente no set de ‘Rust’ está em fase final

Há dez meses uma notícia deixou a muitos na indústria do entretenimento chocados: a morte acidental: no dia 21 de outubro do ano passado, a diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, recebeu o disparo de uma arma. O estúdio encerrou a produção do filme por tempo indefinido, até que as investigações das circunstâncias da morte de Hutchins sejam esclarecidas.

As investigações têm ocorrido desde então para determinar qual erro provocou a morte da diretora de fotografia e, da acordo com o Deadline, o Departamento do Xerife do Condado de Santa Fé finalmente recebeu os relatórios forenses do FBI e agora estão nas mãos do escritório do Investigador Médico do Novo México, que trabalhará para finalizar a investigação.

O acidente ocorreu no Bonanza Creek Ranch, perto de Santa Fé, no Novo México, em outubro do ano passado e o ator Alec Baldwin teria disparado uma arma depois de ter sido informado de que ela estava “fria”, uma linguagem que no cinema quer dizer que a arma estaria descarregada. O fato é que a arma estava carregada e com munição de verdade. O tiro matou Halyna Hutchins e feriu o diretor de ‘Rust’ Joel Souza.

Investigação entre em fase final

Com os relatórios do FBI nas mãos, o escritório do Investigador Médico do Novo México vai concluir se as circunstâncias do tiroteio no set de ‘Rust’ estão totalmente claras.

Em última análise, estes relatórios serão enviados ao escritório do promotor público, que determinará se alguma acusação precisa ser feita contra Alec Baldwin ou qualquer outra pessoa envolvida na produção do filme.

Existem várias possibilidades diferentes em relação a esse incidente e, claramente, houve algo que aconteceu (ou não aconteceu) no set que poderia permitir que um incidente tão trágico acontecesse.

De acordo com uma investigação da OSHA sobre o incidente, as regras de segurança foram “intencionalmente violadas” e a produção “demonstrou pura indiferença à segurança dos funcionários”.

Além das evidências forenses no tiroteio em Rust, parece que os investigadores ainda estão trabalhando para obter registros telefônicos de Alec Baldwin para ajudar a concluir o caso.

Briga judicial

Vários processos diferentes foram movidos contra Alec Baldwin, produtores do filme e outros no que provavelmente será uma batalha judicial que durará anos.

Um deles foi arquivado pela família Hutchins, que está nomeando Alec Baldwin, a armeira Hannah Gutierrez-Reed e outros em um processo de homicídio culposo.

Hannah Gutierrez-Reed entrou com uma ação contra uma empresa de armadores e algumas pessoas da equipe de filmagem também entraram com ações.