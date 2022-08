A verdade por trás do reencontro de Generosa e Zé Leôncio

Na primeira fase do remake de “Pantanal”, José Leôncio, que era interpretado por Drico Alves e depois por Renato Góes, conheceu Generosa, vivida por Giovana Cordeiro. Na novela das nove, ela é a prostituta que tira a virgindade do jovem e, mais tarde, se torna a mãe do primeiro filho do herdeiro de Joventino (Irandhir Santos).

Agora, quando a trama de Bruno Luperi está chegando em sua reta final, Giovana falou sobre o reencontro de Zé Leôncio e Generosa, que não vai acontecer em nenhuma cena de flashback do remake.

Em Mar do Sertão, Giovana Cordeiro interpreta personagem que seria de Jéssica Ellen (Divulgação/Globo)

“Será um reencontro. Renato e eu não contracenamos, mas a nossa história em ‘Pantanal’ se cruzava bastante e eu via as pessoas brincando que a Generosa foi atrás do José Leôncio até Canta Pedra”, disse a atriz, durante a coletiva de imprensa da novela “Mar do Sertão”, que vai estreia no lugar de “Além da Ilusão”.

Na nova trama da Globo, os personagens de Renato e Giovana serão amantes, mas eles acabam seguindo rumos diferentes após Tertulinho (Renato Góes) abandonar Xaviera (Giovana Cordeiro) para ficar com Candoca (Isadora Cruz), que será a protagonista do folhetim das 18 horas.

Na novela "Mar do Sertão", Renato Góes interpreta Tertulinho (Ronald Santos Cruz/Globo)

Ambiciosa e muito atraente, a Xaviera se sentirá traída e acaba se aproximando do personagem de Sérgio Guizé, que será o rival do personagem de Renato Góes: “Ela tem a necessidade de ser valorizada pelo Tertulinho, que de uma forma ou de outra ela admira. Na novela, ela tem uma relação de amor e ódio, gato e rato, um foge, outro vai, com uma química sexual grande”, analisou a atriz.

Vale destacar que a entrada de Giovana na novela foi uma surpresa. Antes dela, a personagem seria interpretada por Jéssica Ellen, que ficou grávida e deixou o elenco: “Eu não consigo falar de Xaviera sem citar a Jéssica Ellen, que seria anteriormente a atriz que iria fazer. Eu e ela temos uma história muito bonita juntas, de acolhimento em um momento artístico frágil. Fico muito honrada de ter recebido a confiança”, declarou a famosa.

