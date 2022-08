‘The Flash’ pode ser o próximo filme da Warner a ser cancelado e aqui está o motivo

Depois do cancelamento do filme ‘Batgirl’, muito se tem falado sobre os demais filmes da DC Films para a Warner Bros. e, após a fusão da empresa com a Discovery, os rumores aumentaram com relação ao filme ‘The Flash’.

Agendado inicialmente para lançamento em junho de 2023, o futuro do filme parece estar incerto. E isso acontece com relação às constantes polêmicas envolvendo o ator Ezra Miller, por seu comportamento controverso e várias prisões recentes.

Na segunda-feira, 8, o ator foi acusado de roubo e na quarta-feira, 10, a Rolling Stone informou que o departamento de serviços infantis de Vermont está tentando localizar uma mãe e três filhos que supostamente residiam na fazenda de Miller no estado.

Lembremos também que, desde o começo do ano, o ator Ezra Miller vem se metendo em confusões envolvendo a polícia. Em abril deste ano, ele foi preso pela segunda vez no Havaí, após uma briga em uma reunião em uma residência particular em Pāhoa.

De acordo com o relatório da polícia divulgado na época, Miller “ficou irado depois de ser convidado a sair e supostamente jogou uma cadeira, atingindo uma mulher de 26 anos na testa, resultando em um corte aproximado de meia polegada”. A vítima recusou tratamento para o ferimento.

Segundo o The Hollywood Reporter, a Warner Bros. Discovery está avaliando três possíveis futuros para o filme.

Ajuda profissional

Segundo a fonte da The Hollywood Reporter, a Warner recebeu informações de que Miller, cuja mãe acompanhou o ator nos últimos dias, buscará ajuda profissional depois de voltar para casa em sua fazenda em Vermont depois de estar ausente.

Se isso acontecer, tudo indica que Miller poderia dar uma entrevista coletiva para explicar seu comportamento. Neste cenário, a Warner prevê que o filme poderia ser lançado nos cinemas conforme planejado.

Pouco destaque

Caso o tratamento psicológico não aconteça, a Warner prevê que o ator não terá um espaço nos materiais de divulgação do filme. O que parece estranho, já que ele interpreta o próprio The Flash.

Espera-se também que a Warner reformule o papel do super-herói nos próximos anos.

Se Ezra se envolver em mais confusões

Neste cenário, a informação ouvida pelo The Hollywood Reporter disse que a Warner estaria disposta a cancelar o filme imediatamente, já que, a essa altura do campeonato, a produção não poderia ser feita com um ator diferente.

Lembremos que Ezra Miller interpreta vários personagens e está em quase todas as cenas de ‘The Flash’. Isso significa a perda de mais de US$ 200 milhões de dólares e uma decisão sem precedentes no mundo do cinema.