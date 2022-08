Sem habilidade para se esconder, Maria Bruaca será descoberta por outras pessoas

No remake da novela “Pantanal”, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) achava que estava escondida de todos, mas Guta (Julia Dalavia) acabou encontrando a mãe e foi até ela para tentar convencê-la a voltar para casa. Agora, depois da filha, será a vez de Alcides (Juliano Cazarré) encontrar sua amada.

Em cenas que vão ao ar a partir desta quinta-feira (11), após conversar com Juma (Alanis Guillen) para garantir que ela está com ele e Muda (Bella Campos) no plano que pretende matar Tenório (Murilo Benício), o peão vai descobrir que a ex-esposa do grileiro não deixou o bioma.

Durante uma conversa com a esposa de Tibério (Guito), ele saberá que Maria (Isabel Teixeira) está vivendo na chalana e, movido pela paixão, decide buscar a amada e usá-la como isca para atrair o vilão da novela da Globo.

Em Pantanal, Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vão morar na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) (Paulo Belote/Globo)

Ao chegar na chalana de Eugênio (Almir Sater), Alcides a convida para morar com ele, mas a proposta não será aceita logo de início e, enquanto ela pensa, o peão vai até a tapera e pergunta a Juma se a amada poderia ficar com ela por lá. No entanto, a proposta não será aceita pela esposa de Jove (Jesuíta Barbosa), que prefere viver isolada em sua tapera.

Com a negativa da protagonista de “Pantanal”, Alcides acaba planejando levar Maria para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e, depois de muito pensar, ela é convencida pelo amigo chalaneiro a partir com o amado.

Depois da chalana, Maria Bruaca terá morar com outra personagem da trama (Foto: Divulgação/Globo)

Um ponto importante é que será na fazenda de Zé Leôncio que a mãe de Guta descobre que tem direito ao patrimônio que construiu durante os anos que esteve casada com Tenório. No futuro, Maria Bruaca será orientada a procurar um advogado em Campo Grande e pedir a separação na justiça.

Tal movimentação da personagem de Isabel Teixeira no remake de “Pantanal” deixará o grileiro furioso, já que ele fica sem acesso às contas bancárias e, ao saber que corre o risco de perder parte de sua fazenda, o vilão da novela da Globo também colocará os seu advogado para cuidar do processo.

