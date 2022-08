Saiba o motivo pelo qual o príncipe George está ansioso para mudar de casa

Depois que as notícias sobre a mudança de residência de Kate Middleton, do príncipe William e seus três filhos se espalharam, a expectativa é grande entre os fãs da realeza sobre quando de fato ocorrerá a mudança. Kate e William estão saindo do apartamento deles dentro do Palácio de Kensington, em Londres, para uma casa nos terrenos do Castelo de Windsor.

Segundo a imprensa britânica já relatou em diversas ocasiões, a mudança tem a ver com o fato de estar mais perto da Rainha Elizabeth II. Como sabemos, desde o começo da pandemia da Covid-19, a Rainha se mudou para o Castelo de Windsor e lá permaneceu até hoje, tornando o local sua residência oficial. O Castelo de Buckingham é agora o local onde seus principais gabinetes estão, mas não é mais sua residência oficial.

O príncipe William é o herdeiro do trono britânico, depois de seu pai, o príncipe Charles, então é lógico pensarmos que seja desejo da Rainha deixá-lo mais perto.

A nova casa dos Cambridge se chama Adelaide Cottage e fica em Anmer Hall, na zona rural de Norfolk, e fica a 40 minutos do Castelo de Windsor. A residência tem quatro quartos, foi construída em 1831, está situada na propriedade de 655 acres de Windsor.

De acordo com a Hello! Magazine, o príncipe George, primogênito de Kate e William, em particular está animado com a mudança porque “a mudança para o Windsor Estate de sua casa no Kensington Palace dará ao príncipe George e seus irmãos mais liberdade para desfrutar de sua vida. passatempos favoritos ao ar livre, que incluem natação, futebol e tênis” , disse uma fonte próxima ao casal.

Ainda de acordo com a Hello! Magazine, a residência “fornecerá às crianças de Cambridge espaço infinito para brincar ao ar livre e explorar os jardins ao redor”. O Windsor Great Park fica perto, que a saída chama de local perfeito para longas caminhadas e ciclismo; também há muito espaço para passear com os cães e andar a cavalo.