Entenda por que Jojo Todynho disse que cuida mais do bumbum do que da barriga

Recentemente, Jojo Todynho foi às redes sociais falar sobre o “round glúteos”, tratamento estético que virou mania entre as famosas brasileiras. Agora, a celebridade contou o motivo que fez ela procurar o procedimento que “levanta o bumbum”.

“O meu rabetão e os meus peitos são o meu cartão-postal. Eu não esquento com barriga, com nada. Meu bumbum estando redondo e o peito estando pontudo, não estou nem aí”, disse a apresentadora do “Jojo Nove e Meia”, nas redes sociais.

Segundo a contratada da TV Globo, ela está realizando diversas sessões para melhorar a flacidez e as celulites e, ainda, quer deixar os glúteos mais durinhos: “Se eu já era gostosa, vocês não estão preparados porque vou ficar muito mais”, avisou a vencedora de “A Fazenda 12″, pelos stories.

Para quem não conhece, o “round glúteos” é uma injeção de bioativos que aumentam a produção de colágeno no bumbum, melhorando a flacidez e celulite e, também, estimulando a produção de colágeno. Além de Jojo Todynho, Bruna Marquezine, Cláudia Raia, Flay e Gretchen também são adeptas do procedimento.

Mais ousada

Sem ligar para os haters e críticas, Jojo Todynho surgiu de legging e top sem sutiã no aniversário de Pedro Scooby, que participou do “BBB 22″.

Ao lado do marido, o militar Lucas Souza, Jojo chamou a atenção dos convidados. Além disso, ela estava com o braço tatuado à mostra e uma bolsinha de grife de lado.

Já Lucas Souza não ousou e optou por um look tradicional, composto por um jeans e uma camiseta bem básica. No entanto, o influenciador digital recebeu elogios pelo procedimento que fez no rosto. No passado, ele aderiu a harmonização facial.

Nas redes sociais, Pedro Scooby também festejou a chegada de seus 34 anos e mostrou partes da festa que aconteceu em Curicica, no Rio de Janeiro.

