Atriz de “iCarly” lança livro onde conta ter sofrido abusos no set de filmagens da série

A série “iCarly” foi um dos maiores sucessos da história do canal Nickelodeon e marcou toda uma geração de telespectadores adolescentes, mas recentemente todo esse brilho foi ofuscado pelas declarações recentes da atriz Jennette McCurdy sobre abusos cometidos no set de gravação.

O escândalo dos abusos veio à tona há alguns anos, quando vários astros do canal acusaram o escritor e produtor Dan Schneider de forçá-los a gravar coisas impróprias para seu prazer pessoal.

Jannette, que fazia o papel de Sam Puckett na série, disse em entrevista ao podcast “The Parting Shot” que um dos executivos do canal lhe ofereceu US$ 300 mil para que ficasse calada sobre os abusos que ela também sofria nas mãos de Dan Schneider.

Ela havia comparecido ao podcast para falar de seu livro “Estou feliz que minha mãe está morta”, onde ela também abordava a questão dos abusos no trabalho. “Esta é uma rede com programas feitos para crianças. Eles não deveriam ter algum tipo de bússola moral? Eles não deveriam pelo menos tentar se reportar a algum tipo de padrão ético?”, diz em um dos capítulos.

A atriz revela no livro, ainda, a exploração que sofria de sua própria mãe quando ainda era menor, que a levou a lidar com problemas de saúde mental.

O boato sobre os abusos sofridos pela atriz começou com um vídeo dela circulando pelas redes onde ela está com a maquiagem borrada e diz: Oi, Dan, eu sei que você está assistindo meu canal, você gosta? Olha o que você me fez fazer”, referindo-se ao produtor. (Com MWN)

