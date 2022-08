Ana Maria Braga comenta aulas de direção de Gil do Vigor: ‘Duro que nem um pau’

Ana Maria Braga comentou nesta quinta-feira (11) sobre as aulas de direção de Gil do Vigor nos Estados Unidos. Em conversa via link, a apresentadora do “Mais Você” quis saber as evoluções do integrante do quadro “Tá Lascado” no volante.

“Antes de me despedir, eu tenho uma perguntinha: perdeu o medo de dirigir?”, questionou a loira.

“Eu descobri que eu nasci para ser motorista”, respondeu Gil. “Já peguei o carro, já consegui colocar na garagem, tirei da garagem, já fiz tudo. Eu nasci com esse dom”, completou, bem-humorado. Enquanto isso, a produção do matinal exibia imagens das aulas de direção do economista e ex-BBB.

Ana Maria quis saber quantas aulas Gil teve até agora. “Uma e meia”, respondeu ele. Na sequência, Ana Maria fez uma observação, se referindo ao vídeo que era exibido: “Você tá duro quem nem um pau aí na direção”, afirmou, caindo na risada.

Gil explicou por que a última aula terminou na metade: “A gente tava naquele negócio de ‘calma, também não preciso ir tanto’”. Ele disse ainda que a experiência tem sido muito bacana. “To me achando Rubinho Barrichello”, brincou.

“A gente aqui tá na maior torcida pra ver você dirigindo o seu carro, que você já tem. Agora só falta a carta. Quando você for tirar a carta, a gente vai junto na torcida”, prometeu Ana Maria.

E por falar em Gil do Vigor...

Gil do Vigor chamou a atenção de seus seguidores ao postar um carrossel de fotos e um texto forte em que falou sobre autoaceitação.

“Durante muito tempo eu fui muito inseguro comigo e com o meu corpo. Inseguro em relação à forma que as pessoas me enxergavam. Do Big Brother para cá, eu passei a me aceitar, me entender, me reconhecer... me amar! Esse processo foi muito árduo mas também muito necessário. Sou grato por ter vivido momentos únicos que me fizeram entender quem eu sou e me amar, finalmente me libertar. Hoje eu celebro o amor próprio. Se aceitar é ser seu amigo, estar bem consigo mesmo. Para amar o próximo, você precisa se amar primeiro”, escreveu na legenda do post no Instagram, publicado na última terça-feira (9).

Confira as fotos:

