Afinal, quando estreiam os capítulos finais de ‘Pretty Little Liars: Um novo pecado’?

Um reboot da série que fez sucesso entre 2010 e 2017, ‘Pretty Little Liars: Um novo pecado’ também segue um grupo de garotas adolescentes como na série original, que contou com sete temporadas.

A produção original, acompanhava a saga de 4 amigas em busca de desvendar o desaparecimento da melhor amiga, Alison (Sasha Pieterse). O grupo de garotas era atormentado ao longo das sete temporadas por uma figura misteriosa chamada “A”, que conhecia todos os seus segredos mais obscuros.

A primeira temporada tem um total de 10 episódios, que estão sendo lançados em um modelo de mini-maratona, com 5 episódios já disponíveis no catálogo da HBO Max. Os episódios 6 e 7 entram no catálogo dia 11 de agosto e os episódios 8, 9 e 10 estreiam no dia 18 de agosto.

Sobre o que é ‘Pretty Little Liars: Um novo pecado’

A história de ‘Um novo pecado’ se passa nos dias atuais, 20 anos depois de “uma série de eventos trágicos quase destruir a cidade operária de Millwood”.

Sendo criação de Roberto Aguirre-Sacasa e Lindsay Calhoon Bring, que trabalharam em ‘O Mundo Sombrio de Sabrina’, o enredo da série original se repete, embora originalmente a série não tenha sido classificada como spinoff ou reboot.

A série original foi baseada nos livros homólogos de Sara Shepard. O assassino “A” retorna para atormentar a vida das adolescentes com seus segredos após o desaparecimento de uma delas.

O primeiro teaser de ‘Um novo pecado’ foi lançado em setembro de 2020, trazendo a seguinte mensagem: “Não é o que você pensa, vadia”.

Aguirre-Sacasa e Calhoon, em uma declaração sobre a nova série, disseram: “Somos grandes fãs do que Marlene King e seu elenco icônico criaram, sabíamos que tínhamos que tratar a série original com respeito e fazer algo diferente. Então, estamos nos inclinando para o suspense e o horror neste reboot, que esperamos honrar o que os fãs amaram na série de sucesso, enquanto criamos elementos novos e inesperados”.