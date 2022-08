Você notou? Kate Middleton usa top da Zara de R$ 70 reais

Na última semana, durante o evento dos Jogos da Commonwealth, Kate Middleton, acompanhada pelo príncipe William e sua filha, a princesa Charlotte, novamente estava deslumbrante em um look totalmente off-white.

Sabemos que os terninhos brancos de Kate são simplesmente muito usados pela duquesa, e os da marca Alexander McQueen são os seus favoritos. Para complementar o look, Kate usou sapatos scarpin de duas cores assinados pela designer Camilla Elphick. Mas, você notou o top branco que a duquesa usava por baixo do blazer?

A peça, na mesma cor do blazer e da calça, parece ter sido adquirida na Zara. É esse tipo de peça básica que você encontra na maioria das marcas de fast fashion mas, segundo a Hello! Magazine, o top custa £ 11,99 no site da Zara do Reino Unido. Um valor de aproximadamente R$ 70 reais.

Kate Middleton já foi vista vestindo Zara

Esta não é a primeira vez que a duquesa de Cambridge usa peças da marca de fast fashion espanhola. Em 2016, durante uma viagem à Índia, Kate usou um vestido da Zara com um ar mais moderno, boêmio, que se desviava de sua típica estética tradicional.

No mesmo ano, um casaco vermelho usado no aniversário de 90 anos da Rainha Elizabeth, chamou a atenção. Ela usou o casaco por cima do vestido Dolce & Gabbana.

Mais recentemente, em 2021, durante uma visita à Universidade de Londres, Kate Middleton usou o mesmo vestido de lã que ela estreou inicialmente em 2020. Em 2020, Middleton usou o vestido Zara sob um casaco personalizado Alexander McQueen e combinou com sapatos pretos.