Trenzinho e muitas risadas: Como foi a entrevista de Vitão no programa da Jojo

As gravações do “Jojo Nove e Meia” continuam e, após a participação polêmica de Cauã Reymond, Jojo Todynho reencontrou Vitão, cantor que marcou presença na “Dança dos Famosos” (Globo).

Por meio dos stories, o músico disse que “foi incrível” participar do talk show, que está em sua 2ª temporada. Além do vídeo, ele também postou uma foto ao lado da famosa, onde agradeceu o convite: “Foi tão incrível hoje, obrigado pelo convite e pelo carinho @jojotodynho”, disse ele na legenda da publicação.

Já quem acompanha o Instagram de Jojo Todynho pode assistir um vídeo com a apresentadora e o cantor fazendo trenzinho até o estúdio do Jojo Nove e Meia”, exibido pelo Multishow. No vídeo, Jojo está no comando do trem e começa a cantar: “Mais um dia de gravação. Todo mundo comigo! “Piuí..tic tac..abacaxi com chocolate”.

Já nos comentários das publicações, os fãs dos famosos elogiaram e chamaram Jojo e Vitão de “lindos”, “perfeitos” e “ícones”.

Além dos convidados, Jojo Todynho afirma que continuará sendo ela mesma durante a nova temporada: “Além de ter muitos convidados bacanas, eu vou seguir sendo muito sincera e falando abertamente com o público, mas deixando o convidado confortável e feliz no programa”.

Jojo Todynho apresenta a 2ª temporada do "Jojo Nove e Meia" (Edu Viana/Multishow)

Além da funkeira e ex-participante da “Dança dos Famosos” como apresentadora, o programa do Multishow terá a presença da DJ Taty Zatto, que já é conhecida dos fãs do programa.

“Estou muito feliz e animada para a nova temporada. Trabalhar com Jojo é incrível e eu sou a que mais ri no set de gravação sem dúvidas. Na primeira temporada, já me peguei pedindo desculpas ao diretor por rir tanto e chegar a desconcentrar as pessoas durante a gravação do episódio”, contou a carioca.

Vale destacar que Jojo Todynho nunca escondeu que gostaria de ter um programa só seu. Antes da estreia da 1ª temporada do “Jojo Nove e Meia” ela chegou a contar que este era um sonho antigo: “Sempre sonhei em ter um talk show. Eu assistia o Jô Soares e me imaginava, ficava pensando quando seria minha hora. Agora eu mando até ‘beijo da gorda’. Não tinha como dar ruim, eu sou Jô duas vezes, sou Jojo”, brincou a funkeira.

