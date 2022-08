Saiba quem é quem na família Targaryen em ‘House of the Dragon’

'House of the Dragon' Foto: Reprodução Instagram @houseofthedragonhbo

Mais de três anos se passaram desde o fim de ‘Game of Thrones’ e embora os fãs estejam muito animados com a estreia de ‘House of the Dragon’, muitos podem ter esquecido quem eram os Targaryen, a família que estará no centro da história. a nova série da HBO.

Se você é um deles, não se preocupe! Aqui contamos tudo sobre o que foi durante séculos a família mais poderosa de Westeros.

Na época de ‘Game of Thrones’ existem apenas três Targaryens vivos (um deles, Viserys III morre e outro só é revelado no final da série), mas ‘House of the Dragon’ contará a história séculos antes disso , quando a casa dos dragões estava no auge de seu poder.

Em ‘House of the Dragon’ os Targaryen são os chefes do reino há décadas e têm a coroa, que pertence a Viserys I, cuja herdeira é a princesa Rhaenyra, que se tornará a nova rainha depois de seu pai, e que será acompanhada por seus tios.

Ninguém se atreve a desafiar esta casa, pois é quase impossível enfrentar seus dragões, como foi mostrado quando conquistaram Westeros.

Os principais Targaryens

Viserys I

Ele é o quinto rei da dinastia Targaryen e tem um primeiro casamento com Aemma Arryn, com quem tem uma filha chamada Rhaenyra.

Após a morte de sua esposa, Viserys, que também é guerreiro e cavaleiro de dragão, se casa novamente, desta vez com Alicent Hightower, com quem tem vários filhos, incluindo um filho mais velho que eles chamam de Aegon II.

Esse casamento desencadeia uma luta pela sucessão ao Trono de Ferro, na qual sua filha e sua última esposa estarão envolvidas.

Rhaenyra

Toda a série vai girar em torno dela. Apesar de ser a filha mais velha do rei Viserys I, ela tem a “desvantagem” de ser mulher, o que dificulta a ascensão ao trono em uma sociedade patriarcal como Westeros.

Daemon

Ele é o irmão mais novo do Rei Viserys I e foi Comandante da Guarda Municipal de Porto Real. Na história de George R. R. Martin se casa com Rhaenyra, então ela será fundamental em sua luta para chegar ao Trono de Ferro.