‘Pretty Little Liars’: Estas são as personagens do reboot da série

Desenvolvido por Roberto Aguirre-Sacasa e Lindsay Calhoon Bring para a HBO Max, ‘Pretty Little Liars: Pecado Original’ chegou trazendo segredos mais sombrios do que sua série original. ‘Pretty Little Liars’ alcançou enorme sucesso durante seus sete anos de duração de 2010 a 2017 e foi um das primeiras séries a se tornar viral no Twitter.

A produção original, acompanhava a saga de 4 amigas em busca de desvendar o desaparecimento da melhor amiga, Alison (Sasha Pieterse). O grupo de garotas era atormentado ao longo das sete temporadas por uma figura misteriosa chamada “A”, que conhecia todos os seus segredos mais obscuros.

Apesar de ser considerado um reboot, a nova série apresenta novos enredos enquanto ainda ocorre na mesma linha do tempo da série original. As amizades femininas e as mensagens anônimas de texto da temporada 1 são apenas dois dos temas que permanecem permeando a nova versão.

O cenário, no entanto, mudou de Rosewood para Millwood, Pensilvânia. No enredo, os personagens principais são responsabilizados por crimes cometidos por suas mães há mais de 20 anos.

A primeira temporada tem um total de 10 episódios, que serão lançados em um modelo de mini-maratona, com 5 episódios já disponíveis no catálogo da HBO Max. Os episódios 6 e 7 entram no catálogo dia 11 de agosto e os episódios 8, 9 e 10 estreiam no dia 18 de agosto.

No elenco, vemos Bailee Madison estrelando como Imogen Adams, que luta por sua vida e pelas vidas de suas amigas e encabeça a investigação sobre quem é “A”.

Chandler Kinney interpreta Tabitha Hayworth, uma aspirante a diretora e fanática por filmes de terror e que tem um segredo obscuro.

Maia Reficco interpreta Noa Olivar, talentosa atleta que está se esforçando para colocar sua vida em ordem.

Zaria interpreta a determinada bailarina Faran Bryant, que sente dificuldades em se encaixar no mundo formal, elegante e caro do balé.

Malia Pyles é Mouse, uma menina criativa e nerd que tem duas mães e lida com um relacionamento às escondidas com seu pai biológico.