Grande felino é avistado rondando a casa de Meghan e Harry

Os moradores da praia de Montecito, em Santa Barbara, Califórnia, foram alertados sobre a presença de um grande felino rondando a região. Chamado de leão da montanha, o animal foi visto vagando nas proximidades das residências dos famosos, que incluem Meghan Markle e o príncipe Harry. Além deles, outras celebridades moram no bairro como Oprah Winfrey e Ellen DeGeneres.

As aparições deste felino na Califórnia não são raras, mas inspiram preocupação. Segundo o The Sun, um exemplar do animal foi visto em imagens do circuito interno das residências rondando o bairro, que é considerado rural, a apenas oito quilômetros da casa de Meghan e Harry.

Como sabemos, os dois se mudaram para os Estados Unidos, depois de uma breve passagem pelo Canadá, logo que pediram demissão de seus cargos como membros senior da realeza. Isso aconteceu no começo de 2020.

Em entrevista ao The Sun, a diretora executiva da Associação Montecito, Sharon Byrne, disse que era provável que o animal estivesse procurando água ou comida, já que a Califórnia passa por uma seca contínua. “Essa parte de Montecito é uma área muito rural, muito montanhosa, o tipo de habitat para leões da montanha”, explicou ela.

“Há uma seca aqui na Califórnia, então ele ou ela provavelmente estava procurando por água e qualquer comida que pudesse ser encontrada, então é por isso que eles foram para onde as pessoas vivem. Até agora, tudo o que temos é este avistamento”, disse a diretora.

Medidas de precaução

A diretora da Associação Montecito fez um apelo aos moradores para que ficassem vigilantes e que protegessem suas casas e quaisquer animais que elas possam abrigar, sendo cães, gatos, galinhas e outras espécies.

Sabemos que Meghan e Harry possuem um galinheiro em casa, o qual foi um presente para o filho mais velho do casal, Archie, que cuida orgulhosamente de suas galinhas.

“Queremos que todos os moradores protejam suas casas e seus galinheiros e quaisquer outros animais que possam ter. As galinhas podem ser uma fonte rápida e fácil de alimento para os animais de caça, por isso precisam estar seguras e protegidas. Também pedimos aos moradores que protejam seus lixos”, finalizou a diretora.

“Os leões da montanha são criaturas solitárias”, concluiu ela, “e, em última análise, eles não querem estar perto de pessoas, então esperamos que este siga em frente sozinho”.