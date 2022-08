‘Encontro’: Isadora Pompeo e Julliany Souza falam que já se envolveram em relacionamentos abusivos

Isadora Pompeo e Julliany Souza falaram no 'Encontro' sobre relacionamentos abusivos (Reprodução/TV Globo)

As cantoras Isadora Pompeo e Julliany Souza, que fazem sucesso na música gospel, participaram do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (10). Elas cantaram alguns de seus sucessos e surpreenderam ao revelar que já viveram relacionamentos abusivos. No caso de Isadora, ela falou sobre um divórcio após dois meses de casamento. Já Julliany revelou que já foi vítima de violência doméstica.

Patrícia Poeta perguntou para as cantoras sobre problemas amorosos que elas já enfrentaram e Isadora falou sobre sua separação conturbada do jogador de futebol Thiago Maia. Ela casou com o atleta em 2020, aos 21 anos, mas eles permaneceram casados por apenas dois meses.

Ela disse que o relacionamento era abusivo e que, por isso, acabou não dando certo. A cantora ressaltou que sempre foi transparente com seus fãs e que nunca escondeu o motivo da separação.

“Sempre procuro levar uma vida transparente, não sou perfeita. O mais importante que faço com minha vida é mostrar que o ser humano é falho, ele comete decisões erradas. Eu passo por esses processos, a diferença é o que Deus faz na minha vida através disso”, declarou a artista.

Já Julliany revelou que, aos 18 anos, também viveu um relacionamento abusivo. Na época, acabou se aproximando ainda mais da fé para tentar se reerguer.

“Eu enxerguei um recomeço em Jesus, por isso que canto ‘essa casa é sua casa’, não é em vão, não é uma música por ter uma letra bonita, mas porque eu encontrei esse recomeço, a esperança em Jesus. Eu entrei em um relacionamento muito jovem, e eu quase morri”, disse.

Ela prosseguiu dizendo que foi vítima de violência doméstica: “Minha fortaleza todos os dias, porque é um processo. Não é ‘passou, acabou’, é um processo, foi difícil e foi assim que nasceu ‘essa casa é sua casa’ e deu tantos e tantos frutos. Quando a gente escolhe recomeçar em Cristo, aquilo não fica só para gente. O meu recomeço e a minha vitória não ficaram só pra mim. Eu vi o Brasil sendo alcançado através dessa música”, disse ela.

Isadora e Julliany no nosso #Encontro é TUDO! pic.twitter.com/c4I0cHZbe4 — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 10, 2022

